De los que abanderan la versión de la prudencia a las voces más críticas: las reacciones en el PSOE a las acusaciones contra Salazar

El nombre de Paco Salazar ha sido el más escuchado este sábado al entrar y al salir del Comité Federal del PSOE, después de que mujeres del partido acusaran al político socialista de "comportamientos inadecuados" cuando era su jefe.

Han sido muchos los socialistas que han preferido no hablar sobre este terremoto político, como Iratxe García, presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas de Europa, y otros a los que la información ha pillado completamente desprevenidos, como es el caso del secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, quien al ser preguntado sobre el asunto ha dicho que no conocía "la información" al respecto.

Por su parte, la secretaria general del PSPV, Pilar Alegría, ha sido la única que le ha defendido, destacando que conoce a Salazar "desde hace muchos años" y que "ha sido y es un compañero íntegro". Sin embargo, durante el receso, Alegría no ha tardado en salir a corregir públicamente sus palabras: "Cuando he llegado esta mañana, no había tenido oportunidad de leer estas noticias, esta información", ha declarado.

Y es que a las 10:00 horas la información ha ido calando en el partido, y el malestar en aumento. Pedro Casares, secretario general del PSOE en Cantabria, ha defendido que "el PSOE es un partido feminista", y se ha mostrado convencido de que las decisiones que se tomaran al respecto iban a ser "las más adecuadas".

Mucho más tajante ha sido Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias, a su entrada a la sede de Ferraz, reconociendo que entiende que Salazar no debería ser secretario adjunto de Organización. Durante el receso, Lastra ha ido un paso más allá y ha afirmado que ella "no iba a apoyar la entrada de Paco Salazar en la Comisión Ejecutiva".

Mientras, el ministro Ángel Víctor Torres ha parecido abanderar la versión de la prudencia, defendiendo que "cualquier acusación tiene que ser demostrada", que existe "la presunción de inocencia", y que Salazar "puede hablar" sobre este asunto.

Sánchez ha tenido que retrasar el inicio de la Ejecutiva

Fuentes socialistas han confirmado a laSexta que Sánchez ha tenido que retrasar el inicio de la Ejecutiva para decidir sobre la designación de Paco Salazar.

Y en el PP, se relamían al ser preguntados. "¿Cómo se las gastan en el PSOE? Tiempo récord. Ya no llegan ni a ser nombrados", ha manifestado Cuca Gamarra, mientras que Alberto Núñez Feijóo ha expresado que "lo que está pasando en el PSOE se comenta por sí solo", y Jorge Azcón ha dicho que "no saben relacionarse con las mujeres".

Finalmente, la renuncia de Paco Salazar ha llegado rozando las 10:30 horas de este sábado de mano del propio Salazar, quien se aparta de todos sus cargos, tanto de los que tenía como de los que aspiraba a tener. De esta forma, otra mano derecha de Pedro Sánchez le ha salido rana.