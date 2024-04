El expresident catalán y candidato de Junts a las elecciones del 12M, Carles Puigdemont, ha tachado este martes de "papel mojado" su citación por el Tribunal Supremo para declarar como investigado en el caso 'Tsunami Democràtic'. Puigdemont ha asegurado que "saben que estará la amnistía" en las fechas que ha establecido el Alto Tribunal para declarar: del 17 al 21 de junio.

La magistrada de la Sala de lo Penal, Susana Polo, ha citado este lunes como investigados para que presten declaración por videoconferencia a Puigdemont y al diputado del Parlament catalán, Rubén Wagensberg, en la causa abierta el pasado mes de febrero por presuntos delitos de terrorismo. Sin embargo, el expresident está "convencido" de que quedará en "papel mojado" esta citación, tal como lo ha explicado en una entrevista en RAC 1.

"Saben que ya estará la amnistía y puede ser papel mojado, pero ahora ofrecen declarar de una manera que nos han denegado siempre, la telemática. Siempre les hemos ofrecido declarar telemáticamente", ha destacado. Preguntado si irá al Supremo, ha asegurado que "la ley estará en vigor, si no estará todo paralizado, entra totalmente en la amnistía". "Es una manera de no emitir orden de extradición, porque saben que lo tienen perdido. Estoy investigado de todas las maneras, el TS nunca deja de sorprendernos", ha sostenido.

"Con la amnistía no debería producirse"

Sobre la causa abierta del 'caso Tsunami', ha afirmado que "no le preocupa más que el resto" porque "es ficción e ingeniería procesal para intentar intervenir en el debate político y en la decisión de los catalanes". "Me preocupa en cuestiones de Estado de Derecho. Tiene un problema de seguridad jurídica y me preocupa como demócrata", ha añadido.

Por eso, cree que este caso "con la amnistía no debería producirse": "Después de modificarla ese supuesto no se debería producir a no ser que incumplan la ley". El Alto Tribunal le investiga en este caso por terrorismo, algo que Puigdemont considera "de risa", pero que tiene "una parte dolosa" por "banalizar el terrorismo".

No obstante, ha señalado que "todo es posible" y tienen "que estar preparados": "Los jueces que tienen que decir sobre tu vida tienen odio hacia tu vida. Por eso, hemos presentado recusaciones sin ser escuchadas". "La judicatura tiene que ser imparcial y tiene que parecerlo".