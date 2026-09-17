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Crisis migratoria

El Parlamento Europeo reclama las devoluciones rápidas de los migrantes en Ceuta y el blindaje de la frontera

El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde a la resolución que lo aprueba por 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asiste a una rueda de prensa este jueves

El Parlamento Europeo (PE) ha sacado adelante una resolución que reclama las devoluciones rápidas de los migrantes en Ceuta y el blindaje de la frontera tras la crisis de Ceuta.

La resolución ha salido adelante por 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones.

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