Ahora

Un tigre de imitación

Abelardo de la Espriella, un 'Frankenstein' de la derecha: así copia el nuevo presidente de Colombia el discurso de otros líderes ultras

Los detalles 'El Tigre', como se hace llamar, es un copiador nato. Ahora, llega a la Presidencia de Colombia haciendo suyo el discurso de políticos que son para él un referente, como Donald Trump, Javier Milei o Nayib Bukele.

Fotomontaje del presidente de Colombia y Javier Milei.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia, es un copiador nato. 'El Tigre', como se hace llamar, aparece con un traje impecable, un discurso grandilocuente y un personaje cuidadosamente construido.

"Colombia, aquí está tu tigre, aquí está tu presidente". Así se presenta Abelardo de la Espriella, un abogado mediático y empresario. Su receta tiene ingredientes conocidos, y es que es un copiador nato.

Del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, copia las megacárceles, la mano dura y el Ejército contra el crimen. "Siete megacárceles, se las entregaré a empresarios privados", ha anunciado.

Por otro lado, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, copia parte de su discurso, prometiendo salvar al país de los políticos.

También se fija en el argentino Javier Milei y en su obsesión por eliminar ministerios y servicios públicos.

Por último, del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, su defensa de las armas. "Las armas no son malas, son malas dependiendo de quién las porte", ha defendido.

Pero Abelardo añade un ingrediente propio: convertir al adversario en enemigo. "En mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde", ha destacado.

Cárceles, motosierras, armas, y una izquierda a la que promete "destripar". "Ese cáncer que significa la izquierda radical. A esa plaga hay que erradicarla", ha asegurado.

Un cóctel que 'El Tigre' no inventó, pero sí ha llevado hasta la presidencia de Colombia. Bukele, Milei, Daniel Noboa, presidente de la República del Ecuador; José Antonio Kast, presidente de Chile; o Keiko Fujimori, presidenta de Perú, el menú de la derecha más radical en América Latina ya era extenso. Ahora, suma un ingrediente más: Abelardo de la Espriella.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Comienzan los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia tras el 'no' de Meloni al ultimátum de Sánchez
  2. La Comunidad de Madrid pone a la venta el 'ático secreto' de Ayuso en Chamberí por 6,7 millones de euros
  3. La UME se incorpora a las tareas de extinción del incendio de Niebla ante "un escenario muy complicado"
  4. Puigdemont comparte imágenes exclusivas de su regreso y fuga de España en 2024 y explica cómo entró al país
  5. La escasez en las reservas de misiles de largo alcance enfadan a Donald Trump y le obligan a cambiar la dinámica en los ataques
  6. La Guardia Civil prepara un dispositivo especial con más de 24.000 efectivos por tierra, mar y aire para el eclipse solar total