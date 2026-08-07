Abelardo de la Espriella, un 'Frankenstein' de la derecha: así copia el nuevo presidente de Colombia el discurso de otros líderes ultras

Los detalles 'El Tigre', como se hace llamar, es un copiador nato. Ahora, llega a la Presidencia de Colombia haciendo suyo el discurso de políticos que son para él un referente, como Donald Trump, Javier Milei o Nayib Bukele.

Abelardo de la Espriella, conocido como 'El Tigre', es el nuevo presidente de Colombia y se destaca por ser un copiador nato. Con un estilo grandilocuente, adopta estrategias de líderes como Nayib Bukele, Donald Trump, Javier Milei y Jair Bolsonaro. De Bukele, toma la idea de megacárceles y mano dura contra el crimen; de Trump, su retórica anti-establishment; de Milei, la eliminación de ministerios; y de Bolsonaro, la defensa de las armas. Además, añade su toque personal al convertir a sus adversarios en enemigos, prometiendo erradicar la izquierda radical. Este enfoque lo ha llevado a la presidencia, sumándose al menú de la derecha radical en América Latina.

Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia, es un copiador nato. 'El Tigre', como se hace llamar, aparece con un traje impecable, un discurso grandilocuente y un personaje cuidadosamente construido.

"Colombia, aquí está tu tigre, aquí está tu presidente". Así se presenta Abelardo de la Espriella, un abogado mediático y empresario. Su receta tiene ingredientes conocidos, y es que es un copiador nato.

Del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, copia las megacárceles, la mano dura y el Ejército contra el crimen. "Siete megacárceles, se las entregaré a empresarios privados", ha anunciado.

Por otro lado, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, copia parte de su discurso, prometiendo salvar al país de los políticos.

También se fija en el argentino Javier Milei y en su obsesión por eliminar ministerios y servicios públicos.

Por último, del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, su defensa de las armas. "Las armas no son malas, son malas dependiendo de quién las porte", ha defendido.

Pero Abelardo añade un ingrediente propio: convertir al adversario en enemigo. "En mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde", ha destacado.

Cárceles, motosierras, armas, y una izquierda a la que promete "destripar". "Ese cáncer que significa la izquierda radical. A esa plaga hay que erradicarla", ha asegurado.

Un cóctel que 'El Tigre' no inventó, pero sí ha llevado hasta la presidencia de Colombia. Bukele, Milei, Daniel Noboa, presidente de la República del Ecuador; José Antonio Kast, presidente de Chile; o Keiko Fujimori, presidenta de Perú, el menú de la derecha más radical en América Latina ya era extenso. Ahora, suma un ingrediente más: Abelardo de la Espriella.

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