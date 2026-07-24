Puente responde a las críticas de Ayuso tras su petición de emergencia por los incendios: "Si hay una mamarracha en España, esa eres tú"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Los detalles La presidenta 'popular' ha declarado que existe una "buena" coordinación entre administraciones en el grave incendio que asola el suroeste la región frente a "mamarrachos" y ha pedido centrarse en "ponerse manos a la obra y salvar vidas".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llamándola "mamarracha" tras censurar su actitud por arremeter contra ejecutivos regionales del PP. Puente ha cuestionado que comunidades gobernadas por el PP pidan ayuda de la UME para incendios mientras reducen impuestos a los ricos y niegan el cambio climático. Ayuso, por su parte, ha destacado la buena coordinación entre administraciones en el incendio del suroeste de Madrid y ha pedido centrarse en salvar vidas, ignorando las críticas del ministro. laSexta te ofrece toda la actualidad.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha llamado "mamarracha" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que la mandataria autonómica haya censurado su actitud, tras arremeter este contra los ejecutivos regionales del PP, y loara la coordinación entre administraciones frente a los "mamarrachos".

"De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese Gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú", ha espetado Puente a través de su perfil en la red social X.

En un comentario previo Puente ha arremetido contra las comunidades autónomas gobernadas por el PP por reclamar la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para extinguir los incendios forestales mientras reducen impuestos a los ricos. "Luego piden al Gobierno que les resuelva la papeleta", ha remarcado.

Puente ha denunciado que los 'populares' "firman pactos de gobierno en los que niegan el cambio climático", reducen los servicios de prevención y extinción de incendios" a la mínima expresión" y después "llaman pidiendo auxilio a ese gobierno al que insultan permanentemente y al que niegan toda legitimidad".

"Y nos piden que les asistamos sin rechistar. Nosotros sí cumplimos con nuestras competencias. Y eso es compatible con responderles como merecen. Y para los que dicen que no es el momento, les pregunto cuándo es el momento. Ya vivimos esto mismo el año pasado. Y en diciembre nadie se acuerda de nada. El momento es ahora. Cuando el monte arde", ha zanjado.

Por su parte, Ayuso ha declarado este viernes que existe una "buena" coordinación entre administraciones en el grave incendio que asola el suroeste la región frente a "mamarrachos" y ha pedido "dejarse de estupideces" y centrarse en "ponerse manos a la obra y salvar vidas".

La 'popular' ha respondido al delegado del Gobierno en la región después de que Francisco Martín asegurase, tras la petición de la presidenta de declarar la "situación operativa tres", que se estaba hablando de "una cosa muy seria como para resolverla en una carta de tres párrafos para poder poner un tuit".

En palabras ante los medios, Ayuso ha sido contundente: "El primer mamarracho que se ponga en medio a calentar el ambiente, allá él. Buscamos la colaboración de todos, luego ya volveremos a la misma refriega de siempre". Cuestionada por las palabras del ministro de Transportes, quien ha cargado contra el PP por reclamar la ayuda de la UME para los incendios mientras recortan impuestos, ha afirmado que "le ignora completamente".

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