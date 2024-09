El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha pronunciado tras el cese del presidente de Adif, Ángel Contreras, tras menos de un año al frente del gestor público de infraestructuras ferroviaria. En una declaración ante los medios de comunicación, Puente ha asegurado que la destitución no tiene nada que ver con el caso Koldo.

"Este fin de semana he escuchado cosas que no me han gustado nada. Como vincular la destitución con el caso Koldo. No tiene ninguna relación con el caso Koldo. Es importante preservar honorabilidad de las personas, no manchemos el nombre de nadie", ha asegurado el ministro.

En cuanto a los motivos por los que el pasado viernes se tomó esta decisión, Puente ha alegado que responde a "una iniciativa del ministerio que pretende componer un equipo que funcione con estrategia ministerio".

Para terminar, ha recalcado el trabajo realizado por Ángel Contreras durante sus nueves meses de mandato, dejando en claro que su perfil "no se adapta con las necesidades de la nueva estrategia". "Adif tiene que pensar en el usuario, por eso vamos a implementar nuevos cambios. Es una decisión estratégica de reestructuración del funcionamiento de Adif", ha concluido.