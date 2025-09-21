El PSPV denuncia la aparición de una pintada en Ontinyent (Valencia) con la frase "Matad socialistas"

Los detalles La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha mostrado su "rechazo más absoluto a las amenazas proferidas" contra los socialistas de Ontinyent.

Los socialistas valencianos han lamentado este domingo la aparición de una pintada en el municipio valenciano de Ontinyent con la frase "Matad socialistas", ante lo que la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afirmado que "el discurso del odio que alimentan el PP y los ultras no tiene cabida" en la sociedad.

Tras mostrar su "rechazo más absoluto a las amenazas proferidas" contra los socialistas de Ontinyent, la dirigente socialista y ministra de Ciencia ha manifestado en un mensaje en su cuenta de X que "incitar al asesinato es una amenaza muy seria".

"Quienes alientan a los autores de la amenaza tienen que frenar la escalada y condenar las amenazas y los ataques a las Casas del pueblo de manera rotunda", ha señalado Morant, quien ha expresado su solidaridad y apoyo "a toda la familia socialista y a los compañeros y compañeras de Ontinyent".

Así, los socialistas de Ontinyent han afirmado que no se van a callar ni se van a dejar "intimidar" por estos "actos antidemocráticos" y han señalado que "mientras algunos incitan al odio y a la intolerancia con sus discursos, otros prefieren justificar o guardar silencio ante estas acciones".