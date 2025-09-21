Ahora

Pide frenar la escalada de violencia

El PSPV denuncia la aparición de una pintada en Ontinyent (Valencia) con la frase "Matad socialistas"

Los detalles La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha mostrado su "rechazo más absoluto a las amenazas proferidas" contra los socialistas de Ontinyent.

Pintada que ha aparecido en Ontinyent (Valencia)Pintada que ha aparecido en Ontinyent (Valencia)Europa Press

Los socialistas valencianos han lamentado este domingo la aparición de una pintada en el municipio valenciano de Ontinyent con la frase "Matad socialistas", ante lo que la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afirmado que "el discurso del odio que alimentan el PP y los ultras no tiene cabida" en la sociedad.

Tras mostrar su "rechazo más absoluto a las amenazas proferidas" contra los socialistas de Ontinyent, la dirigente socialista y ministra de Ciencia ha manifestado en un mensaje en su cuenta de X que "incitar al asesinato es una amenaza muy seria".

"Quienes alientan a los autores de la amenaza tienen que frenar la escalada y condenar las amenazas y los ataques a las Casas del pueblo de manera rotunda", ha señalado Morant, quien ha expresado su solidaridad y apoyo "a toda la familia socialista y a los compañeros y compañeras de Ontinyent".

Así, los socialistas de Ontinyent han afirmado que no se van a callar ni se van a dejar "intimidar" por estos "actos antidemocráticos" y han señalado que "mientras algunos incitan al odio y a la intolerancia con sus discursos, otros prefieren justificar o guardar silencio ante estas acciones".

Las 6 de laSexta

  1. El Ejército de Israel ya marcha con tanques por Ciudad de Gaza: "Continuaremos operando para proteger a los israelíes"
  2. Sánchez confía en un Gobierno del PSOE más allá de 2027 y lanza un nuevo mensaje al PP: "No les duele España, les duele estar en la oposición"
  3. Trump, desatado: llama "malnacido" a Biden, dice que se otorgaría siete Premios Nobel y pide a los talibanes que devuelvan la base de Bagram
  4. Llega el otoño de golpe: un bajonazo térmico marcará el comienzo de esta semana
  5. En silla de ruedas o con esclerosis múltiple y sin ascensor: el suplicio de vecinos de Albal casi un año después de la DANA
  6. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia