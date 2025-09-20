Aznar, un espejo en el que se mira Feijóo al hablar de Gaza mientras Sánchez cada vez se aleja más del discurso de Felipe González

Los detalles El expresidente socialista no parece ser el espejo en el que se puede mirar el actual líder del Ejecutivo, mientras que en el PP parecen comulgar con la opinión de quien dirigió el Gobierno de España entre 1996 y 2004.

Ya no están en la primera línea, pero lo cierto es los expresidentes vuelven a estar muy presentes en la política actual. Lo último que los ha reactivado es Gaza. José María Aznar declaró este miércoles que "si Israel perdiese lo que esta haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa"

"¿En este momento tiene alguna significación el reconocimiento de un Estado palestino? Se puede gobernar un archipiélago, pero un archipiélago terrestre es ingobernable", expresó, por su parte, Felipe González este viernes.

Los populares contemporáneos parecen comulgar con la opinión de Aznar, ya que Feijóo defendió que "no es normal que se condene al pueblo israelí que todavía espera la liberación de sus rehenes inocentes". Sin embargo, los socialistas son más dados al desencuentro con Felipe González. Y es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla abiertamente de "genocidio".

Más confianza parece tener Sánchez con Zapatero, hasta el punto de que ha sido él la persona elegida para sustituir a Cerdán en las negociaciones con Puigdemont, en un momento tenso. Tal vez sea Zapatero en quien se mire Sánchez a la hora de trazar sus discursos, de igual forma que hoy hace Feijóo con Aznar, su inspiración y referencia.

De esta forma, los expresidentes son ahora escuderos que vuelven a la primera línea como arquitectos ideológicos de los líderes de ahora.