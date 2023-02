El grupo parlamentario socialista ha registrado, según puede avanzar laSexta, la proposición de ley para la reforma de la ley del 'solo sí es sí' para que la mesa del Congreso la tramite por el procedimiento de urgencia. El registro se ha hecho de forma digital minutos después de las 10 de la mañana.

Con esta fórmula y la firma de 70 diputados, los socialistas tratan de acortar plazos. Lo previsible ahora es que la mesa del Congreso de los Diputados registre la proposición del ley el próximo martes y también el trámite de urgencia. Un paso más para frenar el goteo de rebajas de penas de delincuentes sexuales.

Mientras, fuentes del Gobierno y del PSOE, reconocen a este medio que ha sido una semana difícil, y que aunque están "tocados", toca pensar en las víctimas. "Hay que arreglarlo. No es cuestión de relatos ni de victorias. Es cuaestión de pensar en las víctimas", señalan fuentes socialistas. Por su partem en el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguran que lo importante es que todo el mundo quiera reformar esta ley y dudan de que Podemos quiera realmente hacerlo. Así, las mismas fuentes creen que sus socios en el Gobierno todavía no han hecho un buen diagnóstico de la situación y que no han asimilado el problema.

No obstante, esta misma mañana Sánchez ha descartado que la coalición se vaya a romper. "Ya le digo yo que no", ha respondido con contundencia. Al preguntarle expresamente si sigue respaldando a Irene Montero, el jefe del Ejecutivo ha garantizado que continúa confiando en todos los miembros de su Gabinete, "desde luego también -ha precisado- en la ministra de Igualdad". Sánchez ha hecho hincapié en que en todo lo relativo a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, lo más importante no es el debate político, sino no olvidar a las víctimas y trasladarles la solidaridad con palabras y hechos.

"Nadie deseó esta situación, estos efectos indeseados de esta importante ley. Lamento esta situación", ha añadido. A su juicio, lo que hay que hacer ahora es preservar el avance que supone la ley relativo a la cuestión del consentimiento y protección de las víctimas, y revisar una "cuestión técnica" que permita resolver la rebaja de penas que ha creado la "alarma social". Esa cree que es una obligación y eso es lo que, según ha asegurado, hace la propuesta que parte del Ministerio de Justicia y que se ha plasmado en una proposición de ley del grupo socialista en el Congreso.