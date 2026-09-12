Rusia lanza un "ataque masivo" sobre Ucrania y deja al menos tres muertos y una treintena de heridos en Zaporiyia, Sumi y Odesa

El contexto Tras la visita de los enviados de Trump, los ataques siguen y Zelenski ha avisado, en su viaje a Canadá, que no hay una solución al conflicto "en la que todos ganen". "La paz es una victoria en comparación con la guerra, pero nosotros ya teníamos paz antes".

Las visitas de Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú y Kyiv no han logrado detener los ataques en Ucrania. A pesar de reunirse con Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, los bombardeos rusos continúan, dejando al menos tres muertos y una treintena de heridos en Zaporiyia, Odesa y Sumi. En Zaporiyia, los ataques han provocado dos muertos y 11 heridos, según Ivan Fedorov. En Sumi, un dron mató a un hombre e hirió a tres personas. En Odesa, un ataque masivo dejó 17 heridos. Zelenski ha expresado escepticismo ante la postura de Kushner, afirmando que no hay un escenario donde "todos ganen" en esta guerra.

De poco han servido las visitas de Steve Witkoff y de Jared Kushner a Moscú y a Kyiv. De poco ha servido que los enviados de Donald Trump se reunieran en las capitales de Rusia y de Ucrania con Vladímir Putin y con Volodímir Zelenski, respectivamente. Días después de sus conversaciones, los ataques continúan y los rusos, en una de sus ofensivas sobre territorio ucraniano, han dejado al menos tres muertos y una treintena de heridos en las regiones de Zaporiyia, Odesa y Sumi.

"Dos personas han muerto y otras 11 están heridas como consecuencia de los ataques enemigos contra Zaporiyia", ha informado Ivan Fedorov, copresidente del Consejo de Defensa de la región.

Fedorov, en ese sentido, ha denunciado más de 1.000 ataques en 45 localidades distintas de la región, además del lanzamiento de cinco misiles contra objetivos en Zaporiyia.

En Sumi, provincia que linda con Rusia, la Policía ha informado de ataques que han dejado un muerto y tres heridos. El fallecido es un hombre de 68 años, que perdió la vida por el impacto de un dron en la localidad de Miropilska.

En Odesa, un ataque masivo contra una zona residencial ha dejado al menos 17 heridos, según ha informado el gobernador de la región, Oleg Kiper, en redes sociales.

"Equipos de rescate, organizaciones benéficas, empresas de servicios públicos y todos los servicios de emergencia están trabajando. Se está brindando la asistencia necesaria a los residentes de las viviendas afectadas", ha señalado.

"Ataque masivo con armas de alta precisión"

Las Fuerzas Aéreas de Ucrania han informado que Rusia ha lanzado durante la madrugada misiles balísticos Iskander-M/KN-23, además de ocho misiles de crucero Kalibr y seis misiles guiados Kh-59/69. Igualmente, han detectado 129 drone de tipo Shahed además de otros prototipos.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha señalado que han llevado a cabo "un ataque masivo con armas de alta precisión", así como vehículos aéreos no tripulados que han atacado objetivos en Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Krivói Rog.

[[H2:"Putin no va a cambiar de objetivo"]

Ante esta situación, Zelenski ha señalado que no existe ningún escenario "en el que todos ganen" para resolver la guerra, en contraposición a lo que han dicho los enviados de Trump, avisando de que Putin "no va a cambiar su objetivo" de ocupar toda Ucrania.

"No hay una situación en la que todos ganen en esta guerra. No puede ser así, porque ha habido tantas pérdidas humanas. Dejó de ser una situación en la que todos ganan desde el primer día de esta guerra", ha afirmado en una entrevista a la cadena canadiense CBC, en el marco de su viaje al país norteamericano.

El presidente ucraniano ha mostrado así su escepticismo con la postura de Kushner, quien abogó por encontrar un punto en el que "todos ganen": "La paz es una victoria en comparación con la guerra, pero nosotros ya teníamos paz antes de esta guerra, y por eso no estoy seguro de que sea una situación en la que todos ganen".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido