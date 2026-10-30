Ignacio Escolar denuncia que "un hombre corpulento" enviado por Eduardo Inda trató de "intimidarle" tras la publicación sobre los pagos de 'OkDiario' a la abogada de Koldo

El contexto Unas horas antes, 'ElDiario.es' publicó las facturas pagadas por la empresa editora de 'OkDiario' a la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz.

Dos mil palabras, la empresa editora del medio digital 'OkDiario', pagó más de 200.000 euros a Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, para sufragar la defensa del exasesor de José Luis Ábalos en el marco del caso mascarillas, en el que fue condenado a casi 20 años de prisión.

'ElDiario.es' fue el primer medio en publicar esta noticia. Al conocer los hechos, su director, Ignacio Escolar, se reunió con De la Hoz para contrastar la información.

"Quedamos a comer, y estaba también un tercer periodista de la sección de tribunales de 'ElDiario'", relata Escolar en Más Vale Tarde. "Al salir, se nos acerca un hombre muy grande, musculoso, corpulento y de unos dos metros, y nos enseña en el teléfono una imagen con el logo de 'OkDiario'", añade.

Escolar relata que "esa persona se nos acerca y nos dice que nos ha estado haciendo fotos par Eduardo Inda". "Unos minutos después, Eduardo Inda me manda un mensaje por WhatsApp que dice: 'Ojo, ojo'. Nada más", relata el periodista, que denuncia que la escena "tiene un punto intimidatorio".

Ante esta situación, escolar ha pedido amparo a las asociaciones profesionales de periodistas. "Todas ellas, la FAPE, la APM y Reporteros sin Fronteras, nos han respaldado diciendo que es un acto de intimidación", concluye Escolar.

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