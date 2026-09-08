El PSOE cuestiona la imparcialidad de la jueza que investiga la avalancha migratoria en Ceuta por su "pasado" político

Los detalles Voces críticas en el PSOE contra la jueza que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Este lunes el ministro Óscar Puente recordaba el pasado político de Tardón y su decisión de no permitir que Interior conociera el informe policial solicitado. Hoy la portavoz del PSOE se ha manifestado en la misma línea.

El PSOE ha expresado dudas sobre la jueza María Tardón, quien investiga la crisis de Ceuta en la Audiencia Nacional. Montse Mínguez, portavoz socialista, cuestionó el "pasado" de Tardón y su decisión de compartir un informe policial con un medio de comunicación, sugiriendo un sesgo político. Mínguez defendió la independencia judicial, pero criticó el inicio de la investigación. Óscar Puente, ministro de Transportes, también dudó de la imparcialidad de Tardón, señalando su pasado político. Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, expresó mayor confianza en la jueza que en los informes gubernamentales sobre Ceuta.

El PSOE continúa vertiendo dudas sobre la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la crisis de Ceuta. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha cuestionado a María Tardón por su "pasado" y por "pasar" un informe policial a un medio de comunicación que tiene "un tufo de derechas".

La diputada socialista se ha mostrado confiada en la independencia judicial, si bien ha señalado que la jueza "tiene el pasado que tiene" y "será intachable en su profesión" pero la investigación, a su juicio, ha empezado "regulín". "Juzgaremos cuando conozcamos los hechos, cuando veamos cómo se deriva todo", ha afirmado en una entrevista en 'RNE'.

Mínguez ha cuestionado que Tardón haya pedido un informe policial, en referencia al elaborado por el Centro Nacional de Información y Fronteras (CENIF) que apunta a la participación de gendarmes marroquíes en la crisis de Ceuta, que "no pasa al Gobierno" pero sí "a un medio que tiene un tufo de derechas".

Dice que Tardón ha empezado "regulín" y no sabe cómo va a acabar

"Ahí tengo mis dudas, porque si ya empieza así, ya no sé cómo vamos a acabar", ha dudado la portavoz del PSOE, que también ha defendido que se investigue "lo que pasó" en Ceuta porque en el partido son "los primeros interesados en saberlo".

Dicho esto, Mínguez ha subrayado que cree en la separación de poderes, aunque le cuesta entender "cómo está funcionando la justicia en nuestro país" en determinadas investigaciones. "Hay casos judiciales que todavía están pendientes de juicio desde hace décadas. Están investigando, y luego, por otro lado, la justicia corre de otra manera", ha reprochado.

Puente también dudó de la parcialidad de la jueza

No es la primera voz socialista que muestra sus reticencias con la jueza. El ministro de Transportes, Óscar Puente, también cuestionó este lunes "la parcialidad" de Tardón y consideró "bastante extraño" que ésta pidiera al equipo investigador de la Policía Nacional no transmitir a los mandos policiales las conclusiones del informe sobre la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, ya que son "cuestiones relativas a la seguridad nacional".

"De entrada, denota un cierto principio de desconfianza que de alguna manera estaría hablando muy mal de la imparcialidad del juez, porque no entiendo muy bien por qué la jueza tiene que desconfiar", declaró el ministro en la 'Cadena Ser'.

Así, afirmó que Tardón es una jueza "que viene del mundo político", apuntando a su papel como concejala del Ayuntamiento de Madrid durante una etapa con el PP. "Ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad", ha reiterado.

Feijóo dice que se fía "mucho más" de la jueza que de los informes que desclasifique el Gobierno

El Consejo de Ministros desclasificará este martes los informes del CNI y los dará a conocer en un dossier que se publicará el miércoles.

Feijóo ha dicho que se fía mucho más de la instrucción de la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional y su investigación sobre "el atentado y el delito contra la integridad territorial" en Ceuta que del Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, el líder del PP ha insistido en que el Gobierno "no deja comparecer" a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados y ha vuelto a exigir su presencia en la misma.

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