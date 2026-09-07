Ahora

Crece la extrema derecha

De negro, encapuchados y al grito de consignas racistas: estos son los grupos ultras que se extienden por Europa

Los detalles Organizaciones como Plataforma Patriota en Reino Unido o Movimiento Azul y Negro en Finlandia protagonizan cada vez más protestas en las calles con el foco puesto en el odio a los inmigrantes.

Ultras de Plataforma Patriota se manifiestan en distintas ciudades de Reino Unido
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La ultraderecha crece en las urnas y los ultras se crecen en las calles, y no solo en Alemania. Europa vive una ola de extremismo y distintos grupos ultras manifiestan su racismo y su odio en las calles de Inglaterra, Finlandia o Dinamarca.

En Reino Unido, las protagonistas han sido Portsmouth y Dover, donde la imagen es la misma: manifestantes encapuchados vestidos de negro y gritando consignas de lo más racistas.

Mientras, intentan detener el traslado de más de un centenar de migrantes llegados en varias embarcaciones por el canal de la Mancha.

Es una acción organizada por la Plataforma Patriota, un grupo radical de extrema derecha dirigido por Daniel Thomas, más conocido como Danny Tommo. Un agitador con antecedentes penales y socio de Tommy Robinson, otro activista de ultraderecha que ha estado cinco veces en la cárcel. En sus redes, presume de valores cristianos y de seguidores.

Su grupo es tan radical que hasta el ultra Nigel Farage califica sus protestas de "repugnantes".

El mismo aire de odio contra el migrante se respira en Copenhague, donde manifestantes de ultraderecha protestan contra la migración al grito de "Dinamarca para los daneses".

Detrás está el grupo antiislámico Danske Patrioter, que es la misma organización que quemó un Corán frente a varias embajadas y una mezquita en la capital.

En Finlandia, el grupo más destacado es el Movimiento Azul y Negro, un pequeño partido ultranacionalista que recorre las calles de Helsinki, dejando una estampa similar a la inglesa: vestidos de negro, encapuchados y custodiados por la Policía, portan una gran pancarta que pide la expulsión de los migrantes que viven en el país.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Cargas a las puertas de Ceuta y una entrada masiva en Melilla que se abortó: así actuó la policía marroquí durante la crisis migratoria
  2. El expresidente de Plus Ultra confirma ante el juez la mordida del 1% y la llamada de 11 minutos con Zapatero pidiéndole ayuda y que este niega
  3. Deportaciones inmediatas, intercambios con estudiantes rusos y más banderas: el plan de de los ultras en Alta Sajonia
  4. Densificar las ciudades con edificios más altos y menos espacio entre ellos, la 'solución' del Banco de España al problema de la vivienda
  5. Rodeados de basura, mechones de pelo y bragas robadas: así vivían los asesinos de Francisca Cadenas
  6. Las imágenes del primer día de la Princesa Leonor en la Carlos III: una universitaria más, pero no cualquiera