De negro, encapuchados y al grito de consignas racistas: estos son los grupos ultras que se extienden por Europa

Los detalles Organizaciones como Plataforma Patriota en Reino Unido o Movimiento Azul y Negro en Finlandia protagonizan cada vez más protestas en las calles con el foco puesto en el odio a los inmigrantes.

La ultraderecha está ganando terreno en Europa, tanto en las urnas como en las calles. En el Reino Unido, ciudades como Portsmouth y Dover han sido escenario de manifestaciones de grupos radicales, como la Plataforma Patriota, liderada por Danny Tommo. Estos grupos intentan detener el traslado de migrantes por el canal de la Mancha, mientras que en Copenhague, el grupo Danske Patrioter protesta contra la migración. En Finlandia, el Movimiento Azul y Negro, un partido ultranacionalista, marcha por Helsinki pidiendo la expulsión de migrantes. Incluso Nigel Farage ha calificado estas protestas de "repugnantes".

La ultraderecha crece en las urnas y los ultras se crecen en las calles, y no solo en Alemania. Europa vive una ola de extremismo y distintos grupos ultras manifiestan su racismo y su odio en las calles de Inglaterra, Finlandia o Dinamarca.

En Reino Unido, las protagonistas han sido Portsmouth y Dover, donde la imagen es la misma: manifestantes encapuchados vestidos de negro y gritando consignas de lo más racistas.

Mientras, intentan detener el traslado de más de un centenar de migrantes llegados en varias embarcaciones por el canal de la Mancha.

Es una acción organizada por la Plataforma Patriota, un grupo radical de extrema derecha dirigido por Daniel Thomas, más conocido como Danny Tommo. Un agitador con antecedentes penales y socio de Tommy Robinson, otro activista de ultraderecha que ha estado cinco veces en la cárcel. En sus redes, presume de valores cristianos y de seguidores.

Su grupo es tan radical que hasta el ultra Nigel Farage califica sus protestas de "repugnantes".

El mismo aire de odio contra el migrante se respira en Copenhague, donde manifestantes de ultraderecha protestan contra la migración al grito de "Dinamarca para los daneses".

Detrás está el grupo antiislámico Danske Patrioter, que es la misma organización que quemó un Corán frente a varias embajadas y una mezquita en la capital.

En Finlandia, el grupo más destacado es el Movimiento Azul y Negro, un pequeño partido ultranacionalista que recorre las calles de Helsinki, dejando una estampa similar a la inglesa: vestidos de negro, encapuchados y custodiados por la Policía, portan una gran pancarta que pide la expulsión de los migrantes que viven en el país.

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