Dos décadas después del peor atentado de la historia de España, el PSOE sigue esperando del PP una muestra de arrepentimiento por las mentiras vertidas en torno al 11M. "Todavía hoy continúa sin pedir perdón", ha reprochado este lunes el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ha recalcado que este es también el aniversario de "la mayor infamia, la mayor mentira de un Gobierno".

Mientras tanto, la Fundación Faes, presidida por José María Aznar, ha insistido en que su Ejecutivo no mintió sobre la autoría del atentado. "Nunca, jamás llegó a manos del Gobierno ningún documento oficial que descartase definitivamente la autoría etarra y afirmara sin titubeos la responsabilidad yihadista", ha sostenido en un comunicado. "Permanecen en el tuétano del PP la mentira, la infamia, como modo de hacer política", ha aseverado por su parte Gómez de Celis.

En el PP, entretanto, evitan hablar de ello. Así, su secretaria general, Cuca Gamarra, ha expresado simplemente que "hoy no es el día para que se dediquen a atacar a quien en aquel momento estaba al frente del Gobierno de España". Sin embargo, para los socialistas es difícil pasar por alto la que el propio Pedro Sánchez tachaba este sábado como "la mayor mentira de un dirigente político en boca de José María Aznar".

"Creo que no es el día de que yo esté en el titular de ningún medio de comunicación", ha afirmado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al ser preguntada al respecto. Solo el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se ha atrevido a defender públicamente al Ejecutivo de Aznar, aseverando que "el Gobierno no fue quien puso las bombas, el Gobierno no fue quien ejerció de terrorista".

Es un día para honrar a las víctimas, pero desde Sumar piden también "deshonrar a quienes utilizaron aquella masacre para mentir", según ha reclamado también el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.