El PSC ya ha nombrado al equipo negociador que intentará recabar apoyos para poder investir a Salvador Illa tras su aplastante victoria en las elecciones del 12M. Los socialistas catalanes han abierto este martes la ronda de contactos con el resto de partidos. Eso sí, saben de la importancia de los tiempos y quieren dar margen a Esquerra Republicana de Catalunya para una reflexión interna tras el batacazo electoral que sufrió la formación independentista este domingo, al situarse como tercera fuerza política tras perder hasta 13 escaños.

Así las cuentas, en el partido de Illa saben de la importancia que tiene ahora que las negociaciones sean discretas. Sí cabe señalar que en menos dos semanas arranca la campaña de las elecciones europeas, y esto va a dificultar las conversaciones. En el calendario hay otra fecha clave, la de la constitución del Parlament de Cataluña: será el próximo 10 de junio, tan solo un día después de los comicios europeos. Aun así, en el PSC ya están pidiendo a Esquerra que facilite la investidura de su candidato.

"Las sumas y la aritmética, si no se procede a una situación de bloqueo intencionado, deben facilitar la investidura de Salvador Illa. Pedimos empatía, no hacia al PSC, sino hacia evitar que se tengan que repetir elecciones", ha expresado de forma nítida Núria Parlon, portavoz de los socialistas catalanes, en una entrevista concedida este martes a Al Rojo Vivo; una entrevista en la que, por el contrario, ha descartado la posibilidad de una investidura de Puigdemont, como planteó el líder de Junts un día después de conocerse los resultados: "Es inviable que tenga más apoyos que nosotros".

Pese a la insistencia del PSC, el que hasta este domingo era el president y candidato del partido, Pere Aragonès, ya descartó, en el mismo anuncio en el que daba a conocer su retirada de la primera línea política, el apoyo de Esquerra a una investidura de Illa. Se enfriaba así la posibilidad de un tripartito de izquierdas que incluía, además, a Comuns-Sumar. Sin embargo, a esta hora fuentes del partido han asegurado a laSexta que el debate en la formación sigue abierto. Un debate clave, dado que la formación de Junqueras tiene la llave para formar Gobierno en Cataluña.

Si Illa considera que necesita algún tipo de apoyo del PP, debería pedirlo explicita y formalmente"

Esta situación está dividiendo al partido, hasta el punto de que un sector minoritario de ERC, el más crítico con la posibilidad de apoyar a Illa, ha llegado a pedir la dimisión en bloque de la cúpula, incluyendo a Junqueras. Precisamente, en medio de esta bronca interna, el que fuera vicepresident de la Generalitat ha reconocido en una carta a la ciudadanía sentirse orgulloso de Aragonès y ha expresado su deseo de seguir al frente de Esquerra . También ha asegurado haber entendido el mensaje de las urnas y ha hablado, y mucho, de independentismo: ha advertido de que, en cuanto tengan la oportunidad de hacer otro referéndum, lo harán.

Lo que sí está claro es que esperan que tanto PSC como Junts muevan ficha, y rechazan que esta decisión se traslade exclusivamente a Esquerra. En medio de esta vorágine política, los barones del PP se han sumado a este debate al valorar si su partido, otro de los grandes triunfadores de las elecciones catalanas, debería ayudar a Illa a ser investido para que no dependa de los independentistas. El más atrevido ha sido Juanma Moreno. El presidente de Andalucía ha dicho que les pregunten: "El primero que tiene que dar el paso es Illa. Si él considera que necesita algún tipo de apoyo, debería pedirlo explicita y formalmente".

Mientras a juegan al despite con la posibilidad de apoyar a Illa, el PP se ha hecho algo de lío con el análisis sobre el resultado de las elecciones catalanas. A cuenta de si el 'procés' está acabado tras lo votado el domingo, el candidato en Cataluña, Alejandro Fernández, ha considerado que sí: "El veredicto de las urnas es inapelable, los catalanes han mandado el mensaje de que el 'proceso' se acabó". No obstante, el presidente nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, cree que no: "El 'procés' no ha muerto porque el 'sanchismo' lo necesita vivo para subsistir en la Moncloa".