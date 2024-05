Pere Aragonès abandonará la primera línea política tras el batacazo electoral sufrido por Esquerra Republicana en las urnas. Así lo ha anunciado este lunes el todavía president de la Generalitat en funciones, que ha indicado que no tomará posesión del acta de diputado en el Parlament, donde su partido ha pasado a tener solo 20 diputados tras perder 13 en las elecciones del 12M.

En rueda de prensa, Aragonès ha defendido que, por "responsabilidad" y "honestidad", ha comunicado a su partido la decisión de no formar parte del nuevo Parlament: "No tomaré el acta de diputado y, por tanto no formaré parte del Parlament de Catalunya y abandonaré la primera línea política", ha anunciado.

"Inicio una nueva etapa, pero con el mismo compromiso, una Cataluña justa e independiente. Lo haré desde otro lado, ayudando al país que quiero y al partido que me representa", ha agregado Aragonès, que ha avanzado que las próximas semanas centrará sus esfuerzos en "facilitar una transición" del Govern en funciones hasta la elección de un nuevo president y también dentro de ERC, desde su rol de coordinador nacional, para "cerrar un ciclo electoral de malos resultados y contribuir a abrir un ciclo de crecimiento".

A su vez, el hasta ahora dirigente de Esquerra ha reivindicado su gestión al frente de la Generalitat durante "una legislatura dura" y sus negociaciones con el Gobierno central. "Iniciamos la legislatura con presos políticos y exiliados y causas pendientes, acabamos consiguiendo la liberación de los presos y con la amnistía a punto de entrar en vigor", ha destacado.

"No estaremos para facilitar una investidura del PSC"

"La oposición al gobierno independentista y de izquierda ha ganado las elecciones", ha reconocido no obstante Aragonès, reiterando, como ya avanzó la noche electoral, que ERC se irá a la oposición: "PSC y Junts han ganado, han conseguido su propósito y por lo tanto les corresponde a ellos gestionar el nuevo escenario. Esquerra Republicana será elemento de desbloqueo, asumiendo la plaza que nos ha reservado la ciudadanía, que es desde la oposición del Parlament", ha indicado.

A preguntas de laSexta sobre si ERC se plantea facilitar un Govern de Salvador Illa, Aragonès ha indicado que "el partido se va a pronunciar", pero lo ha descartado: "No estaremos para facilitar una investidura del Partido Socialista y no participaremos de operaciones que necesitan el acuerdo de Junts y PSC", ha aseverado. "ERC se mantendrá en la oposición, que es donde nos ha situado la ciudadanía", ha insistido.

Esta declaración de intenciones es particularmente importante porque, pese al mal resultado en los comicios, Esquerra tiene la llave de la gobernabilidad, ya que junto al PSC y los Comuns suma la mayoría absoluta de 68 diputados, con lo que está en disposición de facilitar la investidura de Illa desde fuera o entrar en un pacto tripartito de izquierdas. Opciones ambas que Aragonès descarta, mientras Carles Puigdemont ha anunciado su intención de presentarse a la investidura y conformar un Govern soberanista.