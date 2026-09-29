Promesas incumplidas o votos que han impedido legislar: las hipotecas de los partidos en materia de vivienda

Los detalles Si con algo se ha topado el Gobierno ha sido con un bloque de las derechas dispuesto a tumbar todo lo que ha llevado al Congreso y con la apuesta por construir más vivienda como solución.

El tema de la vivienda ha generado tensiones en el Gobierno y entre los partidos. El Ejecutivo, especialmente la parte socialista, enfrenta críticas por no cumplir sus promesas debido a la falta de apoyos parlamentarios y competencias limitadas. Anuncios de más oferta pública han quedado en promesas incumplidas, con solo 500 viviendas de las casi 200.000 anunciadas. La abstención en iniciativas clave, como la prohibición de compra por fondos buitre, ha sido un punto de conflicto. La oposición, liderada por PP, Vox y Junts, ha bloqueado medidas en el Congreso, mientras que Podemos ha criticado por insuficiencia, mostrando un panorama de desacuerdos políticos.

De promesas incumplidas a votos que han impedido legislar, prácticamente todos los partidos tienen alguna hipoteca en materia de vivienda —y además a un interés alto—, pero sobre todo el Gobierno.

Dentro del Ejecutivo la mayor es, sin duda, para la parte socialista por la limitación de competencias pero, sobre todo, por la falta de apoyos parlamentarios. De ahí el miedo, de ahí las críticas por las escasas propuestas reales a pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió "que esta legislatura va a ser la legislatura de la vivienda".

El anuncio a bombo y platillo de más oferta pública y asequible ha quedado en 500 de las casi 200.000 anunciadas, según el PP. Algunas de sus grandes propuestas duermen en un cajón. Además, pesa sobre sus espaldas la abstención a la iniciativa de Sumar para prohibir la compra a fondos buitre.

Esa era la gran bandera de los de Yolanda Díaz. Fueron medidas indispensables para el acuerdo de coalición, pero han preferido que no pasara del papel antes que romper, más allá de los avisos. Ausentándose del Consejo de Ministros o advirtiendo de que no estaba todo hecho, los de Sumar han intentado que sus medidas terminaran en el Congreso, pero se ha llegado a este martes sin que la mayoría, y solo en parte, lo logren.

Si con algo se ha topado el Gobierno ha sido con un bloque de las derechas dispuesto a tumbar todo lo que ha llevado al Congreso y con la apuesta por construir más vivienda como solución. El muro formado por el PP, Vox y Junts ha impedido —por ejemplo— prorrogar el escudo social para los más vulnerables. Y los 'populares' negándose, además, a aplicar la Ley de Vivienda en las comunidades donde gobierna.

Por su parte, los de Puigdemont han llevado al Gobierno a derrotas parlamentarias inesperadas, cambiando a última hora su abstención por el no, como en la propuesta de Sumar para regular los alquileres de temporada. Y a ese muro se ha sumado en ocasiones Podemos con el argumento de que era insuficiente.

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