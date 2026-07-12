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La crueldad sin límite de Israel: muestran esposado a un pediatra que denunció la masacre en Gaza y ayudó a heridos

Los detalles Un dron israelí mató a su hijo en la puerta de su hospital. Sin embargo, nunca quiso abandonar a sus pacientes, hasta que un día militares israelíes sacaron a la fuerza a los heridos y a él se le perdió la pista.

Médico retenido por Israel
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El doctor Abu Safiya nunca escondió la verdad de lo que ocurre en Gaza, ya que era algo que le tocó vivir en primera persona. "Lo que tiene que entender el mundo es que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio", afirmó de forma tajante.

Desde su hospital Kamal Adwan, al norte de Gaza, el pediatra hablaba sin tapujos. Sus manos tenían demasiada sangre y cada vez menos tiempo. Un dron israelí llegó incluso a asesinar a su hijo de 15 años en la puerta de su hospital ,

A pesar del dolor, nunca quiso abandonar a sus pacientes. Israel lo intentó varias veces, hasta que fue a buscarlo a la fuerza. Militares israelíes irrumpieron en el hospital que Abu Safiya, con su coraje, había sostenido casi milagrosamente. Tras sacar a la fuerza a lo heridos, se perdió la pista del pediatra y nadie sabía si estaba vivo o muerto.

Sin embargo, ahora Israel, que defiende que es un combatiente ilegal, ha mostrado al mundo una imagen en la que se le ve esposado y humillado para presumir de que su vida está en sus manos. Por su parte, el abogado del médico ha conseguido verlo este mes, aunque casi no lo reconoció. "Está aislado, sin medicinas y ni siquiera le quitaron las esposas", denuncia.

Junto a organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, el letrado pide su liberación. Gaza ya no está en los medios, pero sigue todavía vivo y necesita médicos como Abu Safiya.

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