La prensa internacional define a Sánchez como la "némesis europea de Trump" mientras algunos líderes de la UE empiezan a matizar su respaldo a EEUU

Tras su "No a la guerra"

Entre líneas El 'Financial Times' dice que Sánchez es la némesis de Trump en Europa, el único que está siendo capaz de decirle 'no' y de enfrentarse a él.

Los medios internacionales recogen ese "No a la guerra" de Sánchez. Éste es el titular del 'Financial Times'. El medio que dice que Sánchez es la némesis de Trump en Europa, el único que está siendo capaz de decirle 'no' y de enfrentarse a él. Lo curioso es que en las últimas horas, algunos líderes europeos han empezado a matizar su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El "No a la guerra" de Sánchez ha resonado fuerte en España y ya se extiende por todo el mundo. Solo hace falta ver los titulares de los medios internacionales. "Es el enemigo número 1 de Trump en Europa" dice A24.

El mismísimo 'Financial Times' lo definía así en su portada: "Cómo Sánchez se convirtió en la némesis de Trump en Europa". Poniendo a Sánchez como la némesis de Trump asegurando en su artículo que es el único en Europa que se ha atrevido a lanzarle "una dura reprimenda" y que es el único que se está enfrentando a Trump.

Una máxima que repite el diario británico The Guardian, quien ha escrito que "Sánchez redobla la apuesta contra Trump". El italiano La Stampa lo considera hoy "la cara anti-Trump en la Unión Europea".

Y precisamente por esto le han preguntado también a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Lo que le ha llevado a recalcar que sus bases se prestarán a Estados Unidos, pero con condiciones. "Simplificando, para operaciones, digamos, de no bombardeo", ha matizado Meloni este jueves.

La italiana se ha mostrado en la misma línea que, por ejemplo, Portugal. Francia también ha anunciado que permitirá a Trump usar sus bases en Oriente Medio de forma temporal. Un día después de la llamada "solidaria" de Macron a Sánchez.

Y en nuestro país, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero considera que "Sánchez ha sido muy coherente". "Ha demostrado en política exterior yo creo que una posición de acierto permanente. Y va a acertar ahora", ha señalado. Precisamente, el mismo que apostó en 2003 por el 'no a la guerra' también ha dicho que Sánchez ha tomado la decisión acertada.

Mientras, el líder de la oposición ya ha encontrado la réplica a esas cuatro palabras. "Como siempre Sánchez miente", ha dicho Alberto Núñez Feijóo este jueves. Y es que algunos líderes europeos parecen estar haciendo malabares para contentar a Estados Unidos. Y al mismo tiempo seguir la estela de un Sánchez que parece calar en la opinión pública.

Según el politólogo Lluis Orriols, Sánchez ha encontrado en la política exterior una forma de rellenar un hueco de una política interior que no consigue avanzar por, dice, precisamente falta de apoyo parlamentario.

