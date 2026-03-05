Ahora

Informe de la Guardia Civil

La UCO acredita que solo uno de los 36 viajes al extranjero de Begoña Gómez en los últimos cinco años se enmarca en la investigación contra ella

Los detalles Begoña Gómez viajó a República Dominicana entre el uno y el tres de junio de 2022 para participar en un congreso.

Begoña Gómez en el juzgado. Begoña Gómez en el juzgado. La Sexta
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha trasladado al juez Juan Carlos Peinado que solo uno de los 36 viajes que Begoña Gómez realizó al extranjero entre agosto de 2021 y la actualidad se ajusta a la actividad que está investigando contra ella.

Según el informe de la UCO al que ha accedido laSexta, se trataría de un trayecto a República Dominicana para participar en un congreso, celebrado entre el 1 y el 3 de junio de 2022.

Peinado preguntó a la UCO cuántos vuelos al extranjero había realizado la esposa del presidente del Gobierno y su asesora, Cristina Álvarez, entre el 16 de julio de 2018 y la actualidad, después de que ellas se negaran a entregar voluntariamente sus pasaportes, acogiéndose a su derecho de defensa.

El juez buscaba comprobar si determinados desplazamientos al extranjero estuvieron vinculados a los hechos que investiga (presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida de marca y malversación). Asimismo, quería saber si se realizaron con carácter institucional o meramente privado.

Centró su petición en los países de República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y Rusia, ya que son los que aparecen nombrados en los escritos de la acusación como escenarios de actividades que podrían estar vinculadas a su papel público.

La UCO solo ha analizado los últimos cinco años a partir de la información remitida por la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP). No ha investigado los anteriores porque el resto de datos no se conservan.

En cuanto a los viajes realizados por Cristina Álvarez, ha informado de tres: a México, Egipto y Estados Unidos. Sin embargo, ninguno de ellos está entre los destinos por los que se interesó el juez instructor.

