Las cámaras de laSexta desmienten a la ministra Robles: la Casa Blanca habló de la supuesta cooperación de España 45 minutos después de su reunión con el embajador de EEUU

Los detalles A estas horas sigue siendo un misterio por qué la Casa Blanca anunciaba ayer un cambio de postura de España, diciendo que iba a "cooperar". Lo que sí es claro es que la justificación de la ministra Robles sobre que ella aún estaba hablando con el embajador cuando la portavoz lo anunció es falsa. Las imágenes de laSexta lo demuestran.

Las versiones de Estados Unidos y España sobre la cooperación en la guerra contra Irán difieren, pero el Gobierno español insiste en no autorizar el uso de las bases de Morón y Rota sin el aval de la Carta de Naciones Unidas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, subrayó que la postura del Gobierno es clara y ética. A pesar de esto, España enviará la fragata 'Cristóbal Colón' para apoyar a Chipre en una operación de la OTAN tras un ataque iraní. Además, un bulo difundido por el PP, que tergiversa un comentario de Robles como apoyo a Trump, ha sido desmentido por Defensa, que critica la actitud del partido.

Las versiones de EEUU y España no coinciden, pero sí hay algo claro. La portavoz de la Casa Blanca compareció ante los medios para hablar de la supuesta cooperación de España en la guerra contra Irán 45 minutos después de que el embajador de Estados Unidos saliera de su reunión con la ministra Margarita Robles.

Las cámaras de Más Vale Tarde eran testigo de esa salida en la que se ve cómo Benjamín León abandona el Ministerio de Defensa a las 18:35 horas. Y la portavoz de la Casa Blanca comparece a las 19:19 horas. "Cuando habló la portavoz yo aún estaba hablando con el embajador", aseguraba Robles. Algo que se demuestra que no es cierto.

Hoy, el Gobierno insiste en que no van a "autorizar" el uso de las bases de Morón y Rota en este contexto de ataque a Irán sin pasar los filtros de la Carta de Naciones Unidas. "La posición del Gobierno (respecto a la guerra de Irán) ha sido clarísima desde el primer día. Sin matices, con rotundidad. Por una sencilla razón: porque ética y jurídicamente estamos haciendo lo correcto", ha asegurado Robles en una entrevista en la Ser. Así, ha querido dejar "clarísimo" que el Gobierno de España no va a autorizar la utilización de las bases de Rota y Morón para las actuaciones de Estados Unidos en este contexto".

No obstante, Defensa sí ha anunciado que una fragata española, la 'Cristóbal Colón' se sumará a las actividades de Francia y Grecia para apoyar a Chipre. Una operación que enmarcan dentro de actividad de la OTAN. En concreto, esa fragata colaborará en labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. Esta decisión se toma después de que se interceptara un misil lanzado desde territorio iraní a Chipre.

El bulo del PP sobre el falso "estoy con Trump" de Robles

La reunión de Robles con el embajador de EEUU ha dado para mucho. El vídeo de los instantes previos a que diera comienzo la reunión ha dado pie al último bulo contra el Gobierno.

Ambos posan y charlan distendidamente sobre la temperatura de la sala. "¿Sabe qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción", dice Robles. Y al final del vídeo se capta un momento que se ha viralizado. "No, no. Yo estoy cómoda. Lo que pasa que a veces aquí...", dice la ministra de Defensa. Algo casi ininteligible. Pero el PP lo traduce así: "No, no. Yo estoy con Trump. Lo que pasa que a veces aquí la gente..."

Hacen suyo un bulo que circulaba por redes con la intención de desacreditar al Gobierno. Y no solo lo airean en redes, también frente a las cámaras.

Defensa lo niega rotundamente. La ministra recalca que el Gobierno estadounidense tiene clara desde el sábado la posición de España y afirma que al PP le "debería dar vergüenza" comportarse de esa manera en un asunto de este calado.

