PP y C’s acusan a Podemos de hambre de platós y el PSOE asegura que la moción de censura contra Rajoy no sirve

LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA RAJOY NO SALDRÁ ADELANTE

La mañana de este martes no ha dado tiempo para más en la moción de censura contra Rajoy: intervenciones sólo de Iglesias, Montero y Mariano Rajoy. El PP asegura que Podemos solo busca atención mediática. "Saben que esto va a ninguna parte. Podemos necesita mayor dosis de platós de televisión y como no lo consiguen o no les toca recurren a esta opción", señala Javier Maroto.