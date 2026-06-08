La posible estrategia de "perfil bajo" de Leire Díez: de confesar antes del juicio a un pacto con Fiscalía para rebajar las penas

Los detalles Va a ser muy complicado que mantenga la misma línea de estrategia, porque hasta ahora solo ha reconocido dos reuniones con Santos Cerdán. Ha mantenido que no ha colaborado en lo laboral con el PSOE y que no se reconoce en los audios. Ahora va a tener que decir con quién se reunió, quién daba las instrucciones y hasta quién es PS.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistió al concierto de 'Gorillaz' en el Primavera Sound, mientras el caso Leire Díez avanza con la citación de Cristina Narbona como testigo. Leire Díez, presunta implicada en una trama que buscaba influir en causas judiciales relacionadas con el PSOE, enfrenta graves imputaciones. Su estrategia podría incluir colaborar con la justicia para reducir penas, como han hecho otros imputados. Esta colaboración podría implicar confesar antes del juicio o llegar a un acuerdo con la Fiscalía, lo que le permitiría obtener penas menores, aunque no evitaría un juicio.

El sábado, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, estuvo en el PS, en el Primavera Sound, viendo a los británicos 'Gorillaz'. Este lunes, ha vuelto a haber movimiento dentro del caso Leire, porque el juez Pedraz ha llamado como testigo a la presidenta del PSOE, a Cristina Narbona. Además, el PSOE sigue sin personarse en la causa y mostrando su apoyo a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

Pero mientras Sánchez disfrutaba de 'Gorillaz', el sábado, laSexta Xplica habló Leire Díez. En dicha conversación, aseguró que ahora entramos en una "fase de perfil bajo", de ver cómo evoluciona la causa, porque tiene que centrarse en su estrategia de defensa, sobre todo, si tenemos en cuenta todo lo que está por llegar y que las imputaciones a las que se enfrenta son muy graves.

Es decir, que Leire Díez tiene una estrategia y va a jugar con ese PS. La gran pregunta ahora es saber si la presunta fontanera del PSOE va a hablar, va a negociar o si va a apostar por las amenazas. Ahora lo importante es analizar la estrategia de Leire Díaz para defenderse.

La posible defensa de la presunta fontanera

De seguir apuntando todo en sus agendas, esto es lo que escribiría para ir planeando su defensa. Lo primero que anotaría es que tiene que declarar como investigada, aunque el juez no llegase a abrir juicio oral, algo que es muy complicado que suceda.

Y es que, hay que recordar que el juez de la Audiencia Nacional, en su auto, sitúa a Leire Díez como "coordinadora" y "ejecutora" de la presunta trama que pretendía influir en las causas judiciales que afectan al PSOE y al presidente. Una trama que estaría liderada junto al que fuera secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán.

Por ello, por ser "coordinadora" y "ejecutora" de la trama, la asocia a nueve delitos graves. Ante el número y la gravedad de estos delitos, lo más normal es que la presunta fontanera del PSOE apueste por colaborar con la justicia como estrategia.

Al colaborar, conseguiría reducir considerablemente las condenas. Un camino que ya han transitado otros imputados como Víctor de Aldama. Es decir, Leire Díez podría confesar antes del juicio, incluso aportar información; o puede llegar a un acuerdo de conciliación con la Fiscalía.

De elegir este último camino, podría asegurarse unas penas menores, pero no evitaría tener que sentarse en un juicio.

¿Qué conseguiría hablando?

Confesando o aportando información, se estaría garantizando una gran rebaja en las posibles condenas a cárcel. De hecho, de llegar a un acuerdo de conciliación con la fiscalía, esa disminución es de un tercio; aunque luego tiene que ratificarse en el juicio.

Se suele dar mucho ante delitos de organización criminal, uno de los que se investiga en este caso. Aportaría información tanto hacia arriba como hacia abajo, pudiendo saber más sobre cargos y sobre los intermediarios.

Hay que recordar que Leire Díez ya declaró, aunque fue por el caso de la SEPI. Entonces respondió a todas las partes, menos a su acusación. Pero va a ser muy complicado que mantenga la misma línea de estrategia ahora.

Porque hasta el momento solo ha hablado de dos reuniones con Santos Cerdán, que nunca había colaborado en lo laboral con el PSOE y que no se reconocía en los audios. Ahora va a tener que contestar al juez, decir con quién se reunió, quién le daba las instrucciones, cómo se financiaban y hasta a quién corresponden las siglas PS.

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