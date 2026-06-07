¿Financió el PSOE las actividades de los miembros de la trama de Leire Díez?

El juez que investiga el caso de Leire Díez sospecha que la trama sí cobro dinero del Partido Socialista. Además, se están investigando otras vías de financiación del grupo.

El último punto de la trama del caso Leire Díez es saber si el Partido Socialista financió sus actividades. "En el caso Leire, lo que sabemos es que un grupo de personas, financiadas directamente por el Partido del Gobierno del Partido Socialista, han estado intentando conseguir información comprometedora contra jueces, fiscales, policías", indica José María Olmo, jefe de Investigación en 'El Confidencial'.

El juez Pedraz sospecha que la trama cobró dinero del PSOE a través de un histórico de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, que reconoció haber pagado a Leire Díez hasta 16.000 euros para que le hiciera a él un informe sobre el comisario Villarejo.

Existe, además, una vía de financiación del grupo de Leire aún más inquietante: la del abogado de Koldo García, Ismael Oliver. El sumario incorpora dos facturas: en una se indica que el despacho de este abogado habría recibido 27.225 euros del PSOE, en la otra, se expone que Leire Díez habría recibido de ese mismo despacho exactamente la misma cantidad.

Alfonso Pérez Medina, responsable de Tribunales de laSexta, indica que la trama, para cubrir los gastos que tenía Leire Díez, recurrían a falsear facturas. "Constan pagos, por ejemplo, a la consulta de Gaspar Zarrías, a despachos de abogados como el de Jacobo Teijelo y el de Ismael Oliver, por consultorías…", señala, "que ocultaban esos pagos a Díez".

El periodista indica Ana María Fuentes, gerente del PSOE, jugó un papel muy importante ya que "es la persona que firmaba esas facturas". "Lógicamente, por orden de quien era su jefe del secretario de Organización, Santos Cerdán", concluye.

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