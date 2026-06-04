La UCO destaca el papel dominante de Leire Díez sobre el resto de la trama: se refería a Koldo como "ameba" y decía que no había "vida inteligente" en su cabeza

Captura de vídeo de la señal del Tribunal Supremo, de un momento de la declaración de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.

Los detalles Leire Díez tenía una posición dominante respecto a Koldo García, a quien se refería con el apelativo "ameba". "No va a tener ningún papel relevante en todo esto y, solo si veo vida inteligente en esa cabeza a partir de ahora, reformulo lo que pienso hoy", decía Leire sobre Koldo en un mensaje que recoge la UCO.

El sumario del caso Leire Díez revela su papel dominante en la trama y el desprecio hacia Koldo García, exasesor de Ábalos, a quien apodó "ameba". En conversaciones obtenidas por laSexta, Leire critica la falta de "vida inteligente" en Koldo, asegurando que no tendría un papel relevante. El informe de la UCO señala que el 14 de febrero de 2025, Koldo formaliza su defensa con el abogado Ismael Oliver, tras una noticia sobre la negociación de Leire para cambiar de abogado y evitar filtraciones. Leire y Oliver atribuyen la filtración a Koldo. Además, Leire recibe apoyo de un "jefe", posiblemente Santos Cerdán, mientras Vicente Fernández destaca su valentía. La Guardia Civil concluye que Leire tenía una posición dominante sobre Koldo.

El sumario del caso Leire Díez ha revelado, entre otras cosas, el papel preponderante que Leire tenía sobre el resto de la trama y el desprecio con el que se refería esta al exasesor de Ábalos Koldo García, a quien llamaba "ameba".

En una de las conversaciones que recoge el sumario, al que ha tenido acceso laSexta, Leire Díez asegura que Koldo García no tiene "vida inteligente" en su cabeza. "[...] que le quede claro que no va a tener ningún papel relevante en todo esto y, solo si veo vida inteligente en esa cabeza a partir de ahora, reformulo lo que pienso hoy", con ese desprecio se refería al exasesor de Ábalos.

El informe de la UCO (Unidad Central Operativa) recoge que el 14 de febrero de 2025 se formaliza la defensa de Koldo García por parte del abogado Ismael Oliver. Ese mismo día un medio de comunicación publica una noticia en la que afirma que Leire Díez negoció personalmente el cambio de abogado de Koldo para evitar que este colaborara o revelara información comprometedora.

Según recoge la UCO, Oliver comparte esta noticia con Leire y le pregunta si existen "infiltrados" porque considera que el artículo conoce demasiados detalles internos. Como se puede ver en el sumario, en una conversación entre Leire Díez e Ismael Oliver, atribuyen la filtración a una persona a la que se refieren con el apelativo de "la ameba" que, según la UCO, hace referencia a Koldo.

"La ameba dice que no. Pero estoy segura de que algo habló", comenta Leire. A lo que Oliver contesta que Koldo estaba preocupado por no hablar y por la dificultad de pagar a los abogados.

Ese mismo día, Leire explica a Oliver que ha hablado con una persona a la que denomina "jefe", quien le ha transmitido apoyo y le ha pedido que no se desanime. El informe de la Guardia Civil interpreta que esa referencia podría dirigirse a Santos Cerdán, al que sitúa como una figura relevante dentro de la estructura descrita.

El 'one' felicitó a Leire por el "trabajo que estaba haciendo"

Más tarde, Vicente Fernández -el expresidente de la SEPI- pregunta a Leire cuántas personas conocían el cambio de abogado. Ella responde que solo lo sabían "Ismael, Santi, la ameba y yo. Y la mujer de la ameba". Según la UCO, Leire se refería a Ismael Oliver, Santos Cerdán, Koldo García, la propia Leire y la mujer de Koldo.

Es entonces cuando Vicente le pide que informe a "S", a lo que Leire responde que ya lo ha hecho. "Ya lo he hecho. Y lo que me ha dicho es que por favor no me venga abajo, que no se todo lo que estoy haciendo", recoge el mensaje.

Un día más tarde, el 15 de febrero, Leire Díez envió un mensaje a Vicente Fernández en el que decía "ayer le dijo el one a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo". El informe interpreta que "S" sería Santos Cerdán y que "el one" haría referencia al presidente del Gobierno. Vicente le responde valorando que ella da la cara mientras otros se esconden.

El 17 de febrero Leire vuelve a referirse a Koldo como "la ameba" y afirma que ya le dejó claro que no tendría ningún papel relevante en las actuaciones que se estaban desarrollando. "[...] que le quede claro que no va a tener ningún papel relevante en todo esto y, solo si veo vida inteligente en esa cabeza a partir de ahora, reformulo lo que pienso hoy", se refería con ese desprecio a Koldo.

De esta manera, el informe de la Guardia Civil considera que este mensaje refleja una posición dominante de Leire respecto a Koldo y una capacidad de dirección sobre las decisiones que se estaban tomando.