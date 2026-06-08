Un juez admite una querella de PP y VOX por el rescate de Air Europa y cita como investigado al expresidente de la SEPI

Los detalles Bartolomé Lora va a tener que declarar el próximo día 3 de julio a partir de las 09:30 horas. Además, el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid requiere numerosa documentación a la SEPI.

El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha admitido a trámite las querellas presentadas por el PP y Vox contra Bartolomé Lora, expresidente de la SEPI, por un presunto delito de prevaricación en el rescate de Air Europa. El juzgado ha decidido reabrir la investigación y ha citado a Lora para declarar el 3 de julio. Además, el juez ha solicitado a la SEPI y al Consejo Gestor del FASSEE que identifiquen a diversos miembros y técnicos relacionados con el rescate. También se ha requerido extensa documentación sobre el proceso de apoyo financiero a Air Europa y otros rescates, como el de Plus Ultra.

El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha admitido a trámite las querellas presentadas por PP y Vox contra el expresidente de la SEPI Bartolomé Lora por un delito de prevaricación en el rescate de Air Europa.

Según el auto, al que ha tenido acceso laSexta, el juzgado decide reabrir la investigación y cita como investigado a Bartolomé Lora, quien va a tener que declarar el próximo día 3 de julio a partir de las 09:30 horas.

Además, el juez pide a la SEPI y al Consejo Gestor del FASSEE que identifiquen al secretario/a del Consejo Gestor, a los vocales con voz y voto en las sesiones del Consejo Gestor, a los invitados que estuvieron en las sesiones del Consejo Gestor sobre el rescate de Air Europa, a los los técnicos instructores del expediente, y a la abogacía del Estado autora del informe, todo con ello " a fin de ser citados en la forma que corresponda una vez se haya oído el querellado".

El magistrado también requiere numerosa documentación a la SEPI y al fondo que otorgó esos rescates, no solo el de Air Europa, sino también, por ejemplo, el de Plus Ultra. En concreto, se solicita el expediente íntegro relativo a la operación de apoyo financiero a Air Europa; las actas integras, borradores, anexos y documentación distribuida a los vocales/Presidencia en las reuniones en que se trató el expediente; y el listado de asistentes con voz y voto, y documentos "presentados en mesa".

Asimismo, se requieren informes de fiscalización o control (previo o posterior) sobre la operación, observaciones, reparos, recomendaciones y respuestas de SEPI/Consejo Gestor, la agenda del presidente del Consejo Gestor, correos electrónicos y comunicaciones con gabinetes ministeriales relativos al expediente desde el 1 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre de 2020 y el contrato de financiación, entre otros.

En lo referente al SEPI, le pide escrituras, cambios estatutarios/objeto, órganos de administración y relaciones intragrupo, las cuentas anuales 2019-2020 del grupo y de la holding receptora formal, así como acuerdos de reparto del dividendo (fecha, cuantía, beneficiarios, forma de pago) y su reflejo contable.

De esta forma, el Juzgado de Instrucción admite a trámite las querellas del Partido Popular y Vox que ponen en cuestión el rescate de Air Europa y apunta a un delito de prevaricación que habría cometido el que entonces era presidente de la SEPI cuando se produjo el rescate por casi 500 millones de euros en el año 2021.

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