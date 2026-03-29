El PP le pone la cruz a Carlos Cuerpo en Domingo de Ramos y califica de "irrelevante" su trayectoria en el Gobierno

¿Qué está pasando? Los 'populares' centran sus ataques en el nuevo vicepresidente primero del Ejecutivo y le hacen responsable "de una inflación a la que no se le pone freno" y de "una política absolutamente ineficaz".

Carlos Cuerpo se ha convertido en el principal blanco de los ataques del Partido Popular (PP), tras asumir el cargo de vicepresidente primero del Gobierno de España. Miguel Tellado, miembro del PP, lo ha calificado de "vicepresidente mansito" y lo acusa de ser el "número dos de la corrupción". Cuca Gamarra también ha criticado su gestión, responsabilizándolo de la inflación y de una política ineficaz. Además, ha señalado que las medidas del Gobierno son insuficientes para paliar la crisis. Sin embargo, Cuerpo defiende que las reducciones fiscales han beneficiado a los ciudadanos. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, critica a Pedro Sánchez, describiéndolo como "un personaje conflictivo".

Carlos Cuerpo se ha convertido en el gran objetivo del PP. En el gran objetivo de los ataques del PP. De una formación que ha marcado al ministro de Economía y al ahora también vicepresidente primero del Gobierno de España con una X o, siendo como es ya Semana Santa, con una cruz. Una en la que Miguel Tellado ha escrito la frase de "vicepresidente mansito" para referirse al socialista.

Porque así es como se ha referido a él. Porque el 'popular', con quien posiblemente Cuerpo no tenga esa "buena relación" que dice tener con políticos del Partido Popular, ha dicho de él que "acepta ser el número dos de la corrupción" y "del sectarismo y la degeneración institucional": "Ese es el señor Carlos Cuerpo".

Alguien en quien el PP ya se ha fijado, después de que estrenase el traje de vicepresidente tras la salida del Ejecutivo de María Jesús Montero. Porque a Miguel Tellado se ha sumado Cuca Gamarra, que dice que la trayectoria del ministro de Economía "ha sido irrelevante hasta el momento".

Le responsabiliza de "una inflación a la que no se le pone freno" y de "una política absolutamente ineficaz", apuntando además al Gobierno en su conjunto en pleno Domingo de Ramos lleno de referencias religiosas en el plano político. "La corrupción es el empedrado del vía crucis del sanchismo", afirma.

"No hay velas ni incienso que puedan tapar toda la corrupción y el sanchismo no va a salir entre palmas", ha expresado Gamarra.

Su jefe, Alberto Núñez Feijóo, dice de Sánchez que es "un personaje conflictivo" y que "nunca se ha tenido un presidente así". Todo, después de unas medidas, de un decreto anticrisis para paliar los efectos de la guerra de Irán que hasta el PP calificó 'de derechas', aprobadas en una votación en el Congreso en la que se han abstenido.

El motivo, que las medidas son "insuficientes". "Todo cuesta lo mismo, todo es tan caro como hace dos semanas", ha expuesto Cuca Gamarra, que considera que las ayudas no están llegando a la gente.

Cuerpo, en ese sentido, lo niega: "Las bajadas de impuestos se han trasladado, en un 90%, a menores precios para los ciudadanos".

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