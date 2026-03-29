Feijóo asegura que no está "satisfecho" con sus respuestas a las "provocaciones de Sánchez": "Es un personaje muy conflictivo"

¿Qué ha dicho? El líder del Partido Popular ha aseverado que "los votantes de Vox quieren el pacto con el PP" para conformar gobiernos autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, considera positivo su balance al frente del partido, destacando que ha pasado de una crisis a ser la primera fuerza política en España. Sin embargo, admite no estar satisfecho con haber respondido a las "provocaciones" de Pedro Sánchez, a quien califica de "conflictivo". A pesar de ser el partido más votado en las elecciones generales, Feijóo sigue en la oposición y mantiene su compromiso de no insultar, sino de vencer a Sánchez. En cuanto a los pactos con Vox en comunidades autónomas como Extremadura y Aragón, señala que estos son necesarios aunque critica el enfoque electoralista de Vox y advierte sobre la estrategia de Sánchez para dividir al electorado del PP.

Alberto Núñez Feijóo asegura que el balance de su liderazgo en el Partido Popular es "bueno", algo de lo que saca pecho. En cambio, reconoce que no está "especialmente satisfecho" de entrar a las "provocaciones" de un "conflictivo" Pedro Sánchez por mucho que en la calle asegura que le dicen que es "demasiado blando".

El líder del PP ha mantenido una entrevista con 'La Vanguardia' donde ha destacado que su partido tuvo "una profunda crisis" tras la que ahora es "la primera fuerza política de España" bajo su mandato: "En España se han producido 12 elecciones. El resultado de esas 12 elecciones son diez victorias del PP; Tenía el 20% de votos, hoy tiene el 33% de votos, y gestionamos para el 70% de la población".

No obstante, pese a contar como victoria ser el partido más votado en las elecciones generales, es el líder de la oposición. Pero, pese a ello, asegura que ha cumplido su frase con la que llegó a la política nacional de "no he venido a insultar, he venido a ganarle (a Pedro Sánchez)".

Ahora bien, afirma que, pese al tono bronco que hay tanto en el Congreso como en sus comparecencias, "el 80% de la gente que me para me dice que soy demasiado blando". De hecho, ha reconocido que no está "especialmente satisfecho de entrar a la provocación de Sánchez": "No estoy especialmente satisfecho. Es verdad que el nivel de provocación del presidente Sánchez no tiene precedentes en la presidencia de los gobiernos de España".

Porque, para Feijóo, el presidente del Gobierno es "un personaje muy conflictivo": "Conflictivo porque tiene en contra a todos los que fueron importantes durante décadas en el partido socialista. Conflictivo porque tiene conflictos en su gobierno con sus socios, tiene conflictos con la mayoría de presidentes de comunidades autónomas. Tiene conflictos con las Cortes, que no comparece. Tiene conflicto con los jueces, a los que insulta (...). Yo creo que nunca hemos tenido un presidente tan conflictivo".

Los pactos con Vox

Otro de los temas abordados con el citado medio en su entrevista es el estado de los pactos en Extremadura, Aragón y Castilla y León con Vox para poder conformar gobiernos autonómicos. "El supuesto de que haya que repetir elecciones en Extremadura y en Aragón sería una enorme decepción. Pero yo creo que los votantes de Vox quieren el pacto con el PP", ha afirmado el gallego.

Sin embargo, Feijóo considera que la formación de Santiago Abascal está actuando de una forma electoralista: "Mi objetivo es la alternancia política en España mientras que muchas veces el líder de Vox pues se dedica la mitad del tiempo a Sánchez y la otra mitad del tiempo a mí".

"Sánchez tiene un objetivo, y es que haya votantes del PP que se vayan a Vox, que por lo tanto Vox crezca y el PP se empequeñezca, con el objetivo de, si es posible, que el PSOE pueda acercarse al porcentaje de votos que obtenga el PP. Sánchez sabe que cuanto más crezca Vox más límites tendrá el PP", ha concluido.

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