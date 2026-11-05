La Policía identifica a dos "altos mandos" policiales marroquíes en la frontera con Ceuta durante la entrada masiva

Grupos de inmigrantes empiezan a volver a su país por la frontera de El Tarajal en Ceuta.

¿Por qué es importante? La Policía está analizando vídeos de la entrada a Ceuta para "conocer el rol desempeñado por los identificados". Uno de ellos aparece "impartiendo directrices a varios inmigrantes".

La Comisaría General de Información ha identificado a dos altos mandos marroquíes, Mohamed El Oualidi y Abdel Fattah El Sayed El Radi, en vídeos de entradas masivas a Ceuta en julio, donde daban instrucciones en Castillejos. El informe, dirigido a la jueza María Tardón, detalla que los vídeos fueron publicados en medios marroquíes los días 30 y 31 de julio de 2026. Estos altos cargos dirigen la seguridad en la región de Tetuán y M'diq-Fnideq. El Oualidi aparece en un vídeo orientando a inmigrantes. La investigación busca esclarecer su rol y la estructura de mando en los hechos investigados.

La Comisaría General de Información ha identificado a dos "altos mandos" marroquíes, Mohamed El Oualidi y Abdel Fattah El Sayed El Radi, que aparecen en vídeos de las entradas masivas a Ceuta del pasado mes de julio, dando instrucciones en la zona de Castillejos.

El oficio, remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón y al que ha tenido acceso laSexta, señala que, "a través de la zona fronteriza con Marruecos, se han detectado cinco vídeos en los que se identifica a dos altos mandos policiales marroquíes con competencia en orden público y seguridad en la zona de Fnideq Castillejos".

Se trata del prefecto de Policía de la región de Tetuán, Mohamed El Oualidi, y del supervisor general de M'diq-Fnideq (Rincón – Castillejos), Abdel Fattah El Sayed El Radi. Ambos ostentan la dirección y supervisión de las actuaciones de los miembros de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y de las Fuerzas Auxiliares marroquíes en la región.

Los mencionados videos, según el informe, se publicaron en medios de comunicación marroquíes los días 30 y 31 de julio de 2026 y se ubican en el entorno del paso fronterizo Bab Sebta, en Fnideq (Marruecos), próximo a la frontera terrestre con España de El Tarajal (Ceuta), demarcación territorial en la que los identificados desarrollan su actividad como altos cargos de la administración pública encargados de la coordinación y dirección de los planes de seguridad, el control fronterizo y el orden público en la demarcación de M'diq Fnideq (Rincón – Castillejos).

Sobre El Oualidi, el informe señala que en un vídeo aparece "impartiendo directrices a varios inmigrantes, gesticulando con el brazo derecho y señalando la dirección hacia la que deben dirigirse".

Investigación sobre su rol

La Comisaría General de Información destaca que tanto Mohamed El Oualidi como Abdel Fattah El Sayed El Radi, cuentan con "una amplia y reconocida trayectoria profesional en la DGSN —Dirección General de Seguridad Nacional— y actualmente, desempeñan su actividad como altos cargos de la seguridad pública en la región de Tetuán, el primero, y en M'diq-Fnideq (Rincón – Castillejos), el segundo".

"Ello les situaría dentro del rango más alto en la cadena de mando operativa del dispositivo de seguridad desplegado por las autoridades marroquíes durante los días que tuvo lugar el asalto masivo de inmigrantes a la Ciudad Autónoma de Ceuta", señala el informe.

Dados los puestos de responsabilidad que en el ámbito del orden público ostentan Mohamed El Oualidi y Abdel Fattah El Sayed El Radi, la unidad traslada a la jueza que continúa analizando el material disponible con el fin de "conocer el rol desempeñado por los identificados en los hechos investigados, así como lograr la identidad del resto de colaboradores que intervienen en los videos y su estructura de mando".

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