La secretaria de Organización de Unidas Podemos, Lilith Verstrynge, ha asegurado que la Casa Real debería dar explicaciones sobre las presuntas comisiones por negocios internacionales que habría cobrado el rey emérito Juan Carlos I y no hacer "cortinas de humo relativas la educación de la Princesa Leonor".

"El Rey emérito parece que no está acostumbrado a que la Justicia le investigue a él y a la Casa Real. Creemos que debería estar aquí respondiendo de sus actos y ante la Justicia y no en Abu Dhabi disfrutando de la vida", ha manifestado en unas declaraciones a la prensa.

La dirigente de Podemos ha calificado de "vergonzoso" que el peso de la investigación sobre el Rey emérito lo lleve la justicia extranjera y que Hacienda y la Fiscalía investiguen "únicamente" desde que el Rey abdicara.

"Esto significa que la inviolabilidad del Rey se aplica en su vida personal y nos hace preguntarnos si Rey Felipe VI estaría cometiendo delitos", ha añadido.

"Queremos que no se investigue desde el momento que el Rey abdica, se tiene que investigar dentro. No es lógico que no se le investigue desde que se comete el delito y era Rey de España. Debería estar aquí, responder ante la justica española, ese peso no debe recaer en la justicia extranjera".

Al ser preguntada por la posición del PSOE sobre este asunto, ha asegurado que hay partidos que les cuesta pedir que se investigue al Rey emérito: "Nosotros hemos sido claros desde el principio, el Rey debe ser investigado como cualquier ciudadano de este país, con las mismas condiciones".