El PP está haciendo equilibrios para evitar dos cuestiones. La primera, el llamamiento a diputados socialistas que pudiesen apoyar a Feijóo en su investidura, una versión moderna del 'Tamayazo' que desde el PSOE consideran "inaceptable" y una estrategia "desesperada".

Son palabras de Félix Bolaños y de María Jesús Montero, que se han mostrado muy críticos con estas palabras lanzadas por personas como Borja Sémper, que hablaba abiertamente de que podía haber socialistas que "están de acuerdo en que España no puede depender de Puigdemont, Otegi y Junqueras". Después, tuvo que rectificar, aclarando que su apelación "no es a diputados díscolos ni a jueguecitos raros".

"Hay que estar desesperado para hacer un llamamiento al transfuguismo. El PP tiene que abandonar estas conductas", ha criticado María Jesús Montero, críticas a las que se ha sumado Bolaños, que habla incluso de "traición".

La segunda pirueta lingüística de los 'populares' viene de su cambio de postura con Junts. Hace apenas unos meses, acusaban a la formación de "romper España", como aseguraba Cuca Gamarra. Ahora, el secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, asegura que el PP no está hablando con Puigdemont, "sino con el grupo parlamentario".

"No estamos pactando, no estamos negociando. La voluntad es hablar", ha dicho Rodríguez en Catalunya Radio. En Al Rojo Vivo, Íñigo Errejón ha ironizado al decir que "ahora sí se puede hablar con independentistas". El diputado de Sumar añade que los 'populares' demuestran no tener principios si es para hacer presidente a Feijóo.

Para el PP, la "línea roja" pasa por la amnistía y el referéndum de autodeterminación, algo que, dicen, "nunca estará encima de la mesa". Estas declaraciones llegan después de un mensaje del presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, a modo de vaticinio que sorprendía por lo críptico que parece: "Se avecinan movimientos (y fotos) que van a destruir la reputación de quien los impulse. Porque no hay nada más valioso que ser coherente con tu pasado, tus principios y tus opiniones".

El PSOE cede diputados a Junts para formar grupo

Mientras tanto, el PSOE cede cuatro diputados a Junts para que el grupo de Carles Pugidemont pueda constituir grupo parlamentario propio en el Congreso. El plazo para constituir grupo acaba a las 14:00 horas de este viernes, aunque no será hasta el próximo lunes cuando la Mesa del Congreso estudie los escritos presentados y decida si da su visto bueno.

El Reglamento de la Cámara establece que, para formar grupo parlamentario en el Congreso se requiere tener más de 15 diputados, o bien un mínimo de cinco escaños más el 5% de los votos del conjunto de España o el 15% en las circunscripciones donde se haya concurrido.

Este gesto, unido al de Sumar con ERC, parece acercar más al Gobierno de coalición a una futura investidura que a un PP que sigue estancado en los 172 apoyos y recibiendo portazos a cada día que pasa.