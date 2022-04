Gerard Piqué ansiaba jugar las Olimpiadas de Tokio 2020 con la selección sub-21 y quiso aprovechar la confianza que mantenía con Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), para que le ayudara a conseguirlo. Eso sí, siempre manteniendo esa gestión en secreto para evitar que otros jugadores lo pidieran.

Es una de las últimas revelaciones que ha publicado este miércoles 'El Confidencial', que ha tenido acceso a las conversaciones entre Rubiales y Piqué sobre la negociación para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Según los audios, que reproducimos en el vídeo superior, se escucha cómo Piqué pide con insistencia a Rubiales que le ayude : "Esta me la tienes que hacer, eh Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos", se escucha decir a Piqué, que había renunciado antes a la selección absoluta.

En una respuesta posterior el presidente de la RFEF afirma que el seleccionador es quien tiene que tomar las decisiones, aunque él estaría "encantadísimo": "Yo ya al míster se lo comenté y él lo sabe. Él tiene que tomar también las decisiones y yo desde luego ya sabes que encantado de echar una mano ahí".

Al mismo tiempo, Rubiales confirma que mantendrá la discreción que quería el jugador: "Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto y el míster, si él confía, quiere y tira 'palante', yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta la absoluta, la otra, que te necesitamos más", respondió.

Esta apreciación cuestiona las palabras de Piqué el pasado lunes de madrugada, cuando dio explicaciones sobre el asunto de la comisión de 24 millones que habría encajado su empresa Kosmos por haber mediado en el contrato que finalmente firmó la RFEF para llevarse la Supercopa de España a Arabía Saudí.

En los audios, Piqué y Rubiales intercambian apelativos familiares como "Rubi" o "Geri". Preguntado por esta cuestión, Piqué negó en su canal de Twich haber recibido un posible trato de favor por parte de Rubiales, y afirmó que muchos jugadores de la selección mantienen buena relación al igual que él. De hecho, y como compartimos en el vídeo siguiente, abroncó enérgicamente al periodista Juanma Castaño por esta pregunta Sin embargo, mantener ese secretismo suponía favorecerle frente a otros, aunque su petición no surtió efecto, pues finalmente no fue convocado.

Este no es el único intento de tirar de contactos que hemos escuchado en los audios de estos días, pues también Piqué intentó contactar con el rey emérito para que ayudara con el contrato con Arabia Saudí. De hecho, Juan Carlos I confirmó que le mandó un mensaje pero que no hizo nada al respecto.

Desechó un acuerdo con Qatar

Entre las informaciones desveladas hoy también se indica que la RFEF rechazó una oferta para celebrar la Supercopa en Qatar, en la que no había penalización si el Barcelona o Real Madrid no participaban, condición que sí incluyó el contrato con Arabia Saudí.

La publicación de estas informaciones y estos audios se han producido después de que la RFEF denunciara el pasado día 14 haber sufrido un ataque informático, robo que ha vuelto a denunciar este miércoles en rueda de prensa en presidente Rubiales.

Rubiales ha defendido igualmente el negocio que hizo la Federación en una comparecencia ante los medios en la que ha confesado estar "indignado" por lo que se está publicando, y ha defendió que se ha hecho "una gestión clara, limpia, transparente, honesta y, sobre todo, beneficiosa para el fútbol español". Puedes ver parte de la declaración en este vídeo.