El defensa del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, ha afirmado que no tiene "nada que esconder" en relación a la comisión de 24 millones que la empresa Kosmos, de la que es copropietario y consejero delegado, cobró por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí, una operación que asegura que "totalmente legal”.

Así lo ha explicado en la noche del lunes al martes en una rueda de prensa que dio a través de su canal de Twich, y tras la publicación de El Confidencial el mismo lunes de los audios con conversaciones mantenidas entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el jugador azulgrana. También se han publicado documentos con extractos del contrato firmado a tres partes entre la RFEF, la compañía pública saudí Sela y Kosmos, que actuó como intermediaria.

En ese contrato, firmado para seis ediciones, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se asegura una cantidad de 40 millones de euros por cada una y 4 anuales para Kosmos.

Una operación que, a ojos de Piqué, ha sido "un éxito rotundo", según explicó ante los periodistas. El futbolista, que por momentos se mostró enfadado y empleó respuestas vehementes, respondió durante una hora a los medios.

Preguntado por si existe un conflicto de intereses por este acuerdo, Piqué, de madrugada y a través de su canal de Twitch, aseguró que sabe "separar lo que es el acuerdo comercial con lo que he hecho toda mi vida, jugar al fútbol. Nunca voy a pedir una ayuda ni la voy a recibir".

Molesto por la pregunta, respondió: "Dime en qué más puede haber conflicto de intereses, porque quiero saberlo", "¿acaso te imaginas que los árbitros van a pitar a favor?". Y continuó: "Si me dices que me afecta es que no tienes (al periodista) ni la más remota idea de quién soy yo o de lo que puede llegar a pasar. Es que es tirar mierda por tirar mierda. ¿Más claro lo quieres?".

Seguidamente, afirmó que "no me tengo que esconder de nada, estamos hablando de una cosa totalmente legal".

Cómo llegó la competición a Arabia Saudí

Al inicio de la rueda de prensa, Piqué explicó que fue Kosmos quien optó por hablar con Rubiales "para ver si estarían interesados en mover la Supercopa de España fuera de España": "Desde Kosmos propusimos cambiar el formato de la competición, veníamos de hacer la copa Davis que iba a ser más o menos lo mismo, cambiando de formato creíamos que iba a ser mucho más interesante, más sexy -llámalo como quieras- para el espectador, y eso al final repercute en generar más ingresos".

De hecho, subrayó, gracias a su trabajo la RFEF ha pasado de ganar 120.000 euros, que era lo que generaba la Supercopa en su anterior formato, a 40 millones". La Supercopa de Italia, que también se juega en Arabia Saudí, 7. Me he ganado bien la vida y podría estar tirado en el sofá, pero generar dinero significa éxito y eso me gusta".

"Visto ahora en perspectiva", dijo el futbolista, "la competición es un éxito rotundo". Piqué contó que, antes de decidirse por Arabia Saudí, también se contempló la opción de otros lugares y citó Miami como ejemplo.

En el mundo en el que nos movemos un 10% es totalmente de mercado, te diría que es relativamente bajo

Además, defendió que la cantidad cobrada por Kosmos se encuentra dentro de lo estándar en el mercado: "En el mundo en el que nos movemos un 10% es totalmente de mercado, te diría que es relativamente bajo, nosotros un 10% creímos que era estándar de mercado, acorde a lo que las agencias cobran por una gestión de este tipo".

En otro de los audios, Piqué habla de un supuesto reparto de millones entre los clubes que participan en la competición, algo que el defensa considera "que está sacado de contexto", pues solo intentaba ayudar a Rubiales, el cual, asegura, tuvo la última decisión.

En suma, se considera "orgulloso" por toda su actividad con su empresa Kosmos.

Ya se contó en 2019

El futbolista reiteró en más de una ocasión que esta información ya se sabía desde 2019 pero que no fue noticia, y sugirió que la publicación de los audios podía deberse a ciertos intereses, pero no quiso decir nombres, aunque se le preguntó por Javier Tebas, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional: "No voy a nombrar a nadie y menos a Tebas porque le conozco", "que por cierto, Kosmos también hace cosas con la liga", concretó.

"Me llamó El Confidencial hace tres días y me lo dijo. Estamos hablando de algo legal y lo único ilegal aquí es coger unos audios privados y publicarlos", señaló el jugador, que detalló que Rubiales ya ha denunciado lo ocurrido a la policía.

El rey

El futbolista comentó que los responsables de El Confidencial le avanzaron a su equipo de trabajo que en los audios que disponían aparecía algún comentario sobre el Rey Emérito, asunto sobre el que han publicado este martes en una segunda entrega de la exclusiva llamada Supercopa Files.

Al respecto, Piqué comentó que propuso su nombre "por si podía echar una mano por sus contactos debido a un tema de los pagos". En cualquier caso, añadió que está "cero preocupado" y encajó lo ocurrido con humor: "Un poco más de ruido y a pasarlo bien".

Estamos hablando de algo legal y lo único ilegal aquí es coger unos audios privados y publicarlos

Gerard Piqué insistió en que pone “la mano en el fuego" por Rubiales y negó totalmente que exista ningún conflicto de intereses. El catalán aseveró que el presidente "debe trabajar para generar el máximo dinero posible y si tiene un bonus es que ha hecho bien su labor", ya que, detalló, "esto es normal en las empresas".

El azulgrana confesó que "jamás" pensó que este acuerdo generaría "este revuelo": "No se hizo nada a escondidas, se hicieron todos los pasos necesarios. Repito, podéis ir a la hemeroteca y ver que en 2019 sale la noticia", apuntó. Además, detalló que "oficialmente” Kosmos cobró de Arabia Saudí y no de la RFEF. En cualquier caso, Piqué descartó que esto se trate de una campaña contra él: "Yo he salido rebotado. Al final al que le roban los audios es a Rubiales y creo que van por ahí lo tiros. No es habitual que un futbolista esté involucrado en este tipo de negocios y a mí pues me gusta, ¿tengo que pedir perdón? Me lo paso bien".

La RFEF: "Todo se ha hecho con absoluta limpieza"

Quien también ha respondido a esta publicación ha sido la RFEF por medio de su director de Comunicación Pablo García Cuervo. En una entrevista en el programa de radio 'El Larguero', García Cuervo recordó que la comisión atribuida a Kosmos no salió de la federación, y aseguró que esta publicación les ha dolido pero a la vez les ha dejado "tranquilos": "Todo se ha hecho con absoluta limpieza", afirmó, en una operación que considera "normal y corriente" y "muy buena para el fútbol español".

Por su parte, Javier Tebas, sobre el que preguntaron a Piqué en la rueda de prensa, ha dicho que toda esta información "es fuerte", aunque confesó que no había oído aún los audios: "Es un tema en el que hasta que los implicados no den su opinión yo no voy a decir nada; y ellos tendrán que decir sobre si esos audios son ciertos o no son ciertos, si lo que se habla ahí es de verdad o no", afirmó.