Pilar Velasco, tras asegurar Vito Quiles que Milei le ofrece refugiarse en la embajada argentina: "Penalmente solo puede acabar mal o muy mal”

Vito Quiles, que sigue en busca y captura tras no presentarse a dos citaciones judiciales, asegura que Milei le ofrece refugio en su embajada si la situación se agrava. Pilar Velasco considera "un delirio el consejo del abogado".

Según el diario 'El Mundo', Javier Milei habría ofrecido a Vito Quiles refugiarse en la embajada de Argentina en el caso de que la situación judicial contra él se agravara. En estos momentos, el agitador se encuentra desaparecido y el juez ha dictado una orden de busca y captura tras no presentarse a dos citaciones judiciales.

"Me parece que es la expresión máxima del concepto de guerra cultural que algunas personas ponen en práctica cada vez que pueden", reacciona Juan Fernández-Miranda.

Pilar Velasco considera "un delirio el consejo del abogado que le permita recibir un consejo así". En su opinión, esta estrategia sería estupenda "para quienes estén a favor de que Vito Quiles cumpla con toda la pena posible".

La periodista añade que "si te vas a la embajada protegido por Milei puedes ganar clics en redes sociales, pero penalmente eso solo puede acabar mal o muy mal".

Alfonso Pérez Medina apunta que el asilo político tiene difícil encaje teniendo en cuenta las causas contra Vito Quiles: "Dos de ellas son por injurias y calumnias, otra por colarse en los trenes de Renfe, otra por ridiculizar a una mujer que sufría un 65% de discapacidad y la última por revelar la dirección de la presidenta de Redeia".

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