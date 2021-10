La diputada de Esquerra Republicana Pilar Vallugera ha sorprendido al afirmar en pleno debate en el Congreso sobre la conocida como 'Ley del solo sí es sí' que una diputada había sufrido una violación que jamás denunció.

La política independentista ha denunciado ante los parlamentarios que ella podría presentar a una diputada que había sido violada y no había denunciado porque la justicia no le habría hecho caso.

"Quizás sería pertinente preguntar cuántas diputadas de aquí han sido agredidas o han sido violadas, y cuántas lo han denunciado", ha aseverado la parlamentaria, que ha asegurado que ella sabe "de una" que ha sido violada y no ha acudido a denunciarlo: "Si quieren se la presento". "No lo ha hecho porque la justicia no daba ninguna credibilidad a su versión", ha concluido Vallugera.

Según datos del Ministerio de Igualdad, más de 2,8 millones de mujeres han sufrido violencia sexual; más de 700.000 la han padecido en su infancia; y el 99,5% de las agresiones son cometidas por hombres.

El departamento de Montero subraya, además, que el 49,6 % de las agresiones sexuales fuera de la pareja o expareja se cometieron en más de una ocasión, una cifra que sube hasta el 86,9% cuando suceden dentro de la pareja o una vez concluida la relación. Precisamente este jueves el Pleno del Congreso debate las enmiendas a la totalidad del PP y Vox al proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del "solo sí es sí".