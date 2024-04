Las declaraciones sobre el dictador Franco de la consellera de Justicia e Interior del Gobierno valenciano, Elisa Nuñez (Vox), han levantado la indignación de la oposición, que ya ha pedido su cese. En una entrevista publicada por el diario Las Provincias, Núñez ha señalado que Franco "es un personaje histórico" y que ella nació en 1977 y no ha vivido esa época.

La respuesta venía dada por la pregunta de si estaba de acuerdo con la afirmación del president de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre que el franquismo fue una dictadura, tal y como expresó hace unos días con la aprobación del inicio del trámite parlamentario de ley de "concordia" que acaba con la ley de memoria democráctica de la Comunidad Valenciana.

En dicha entrevista, Núñez ha sido preguntada también sobre si se siente cómoda con el término violencia de género, sobre lo que ha dicho que no le "gusta catalogar las cosas", y ha añadido que "no es momento de hablar de conceptos o términos, sino de situar a la víctima en el centro".

Interpelada sobre si influye el cambio climático en la prevención y frecuencia de los incendios, Núñez, una de los tres representantes de Vox en el Consell que preside el popular Carlos Mazón, afirma que hay que trabajar "en distinto aspectos". Cuando el periodista le dice que no quiere hablar de cambio climático, la consellera insiste en que "no hay que tener en cuenta un concepto", e insiste: "No me gusta establecer conceptos. Soy de ver la realidad, ver los factores y analizarlos. Y luego poner las soluciones".

La oposición critica estas declaraciones

Desde la oposición, el portavoz socialista en Les Corts, José Muñoz, se ha preguntado en su cuenta de X "en manos de quién estamos" vistas estas respuestas de la consellera, y el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha afirmado que "este es el nivel del Consell de Mazón. Elisa Núñez, franquista e incompetente". Baldoví ha criticado también en redes sociales: "¿Os imagináis una ministra de Alemania diciendo: "Nací en 1977. Hitler es un personaje histórico. No puedo decir más"?