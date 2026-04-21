La petición de desvincular Sant Jordi del Día del Libro de Eduardo Mendoza incendia al nacionalismo catalán

¿Qué ha dicho? El escritor quiso rectificar, aunque a medias, en una entrevista en 'El Periódico': "¡Era una broma! Porque parece que Santo Jordi sea el patrono de la venta de libros, de los escritores y los lectores, pero es un intruso".

Las palabras de Eduardo Mendoza sobre Sant Jordi y los libros han traído cola. El escritor, coincidiendo con la presentación en Barcelona de su novela 'La intriga del funeral inconveniente', mostró su rechazo a que el 23 de abril sea 'el día de Sant Jordi' y no 'el día del libro'. "Voy a empezar a hacer campaña de que 'fuera Sant Jordi'. Es el día del libro. Siempre se le llamó día del libro. Sant Jordi no pinta nada. Era un maltratador de animales y seguramente no sabía leer", defendió.

Tras el revuelo que se montó, Mendoza quiso rectificar, aunque a medias, en una entrevista en 'El Periódico'. "¡Era una broma! Porque parece que Santo Jordi sea el patrono de la venta de libros, de los escritores y los lectores, pero es un intruso. Se ha metido ahí. Era el Día del Libro porque era la muerte de Shakespeare y Cervantes. Pero, vamos, que me trae sin cuidado Sant Jordi", dijo.

El Govern se pronunció rápidamente y rebatió a Mendoza a través de su portavoz, Sílvia Paneque, quien subrayó que Sant Jordi "es la fiesta cívica más importante de los catalanes y catalanas", con lo que señaló que no puede "estar de acuerdo" con las afirmaciones hechas por el escritor barcelonés. Paneque remarcó que durante Sant Jordi "todos los catalanes salen a la calle" para disfrutar de una "fiesta cívica" que es clave para "el fomento y la proyección de la cultura y la lengua catalana".

Por su parte, la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) intensificará su campaña para pedir la retirada de la Creu de Sant Jordi al escritor, desde las más de 40 carpas que desplegará por todo el territorio durante la Diada del 23 de abril. Según ha publicado 'El País' y han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la iniciativa, las juventudes de Junts repartirán octavillas desde sus carpas animando a solicitar esta retirada a raíz de las palabras de Mendoza rechazando la celebración literaria de Sant Jordi y pidiendo celebrar el Día del Libro.

"Guía para formular una queja a la Generalitat: pedimos la retirada de la Creu de Sant Jordi al catalanófobo Eduardo Mendoza", han escrito en sus redes sociales en una campaña que explica cómo pedir la retirada de la distinción que otorga la Generalitat. Las octavillas que repartirán en Sant Jordi seguirán la misma estética e incluirán un QR que lleva a la web de la Generalitat donde hacer la petición, según explican fuentes de la JNC a EFE.

El expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, reaccionó a las palabras de Mendoza, secundadas por el diseñador Xavier Mariscal, acusando a quienes reniegan de Sant Jordi de ser unos "resentidos" con la catalanidad. "Es la venganza de los resentidos. De los que vivieron con amargura la eclosión de la catalanidad tras la muerte de Franco", afirmó en una publicación en la red social X

Y, este mismo martes, cuando ha apelado a una "movilización permanente" en defensa del catalán, petición que considera que cobra un sentido muy especial a dos días de celebrar Sant Jordi. "Celebro todas las iniciativas que se hacen en este sentido, animo a la gente a participar de ella, no solo en Sant Jordi, en Sant Jordi especialmente, pero a lo largo del año", ha subrayado en un vídeo colgado en Instagram.

Laura Borràs, expresidenta del Parlamento de Cataluña, ha sido otra de las que han respondido a las declaraciones de Mendoza. "¿Ahora resulta que hasta tenemos que defender a Sant Jordi? ¡Pues lo haremos! ¡Visca Sant Jordi!", ha escrito en su cuenta de X.

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