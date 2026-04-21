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Bulos de la regularización

El PP se enroca en las mentiras para criticar al Gobierno: insiste en que Interior "alienta" a regularizar a presos

La otra cara El Gobierno insiste en que ninguna persona con antecedentes penales o que sea un riesgo para la seguridad nacional será regularizada.

Ester Muñoz en el Congreso de los Diputados
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La regularización extraordinaria de migrantes ha provocado la aparición de algunos bulos que buscan echar atrás la medida aprobada por el Gobierno. Un ejemplo es la supuesta petición del Ejecutivo para regularizar a presos que está compartiendo el Partido Popular.

"Ahora vemos que el Ministerio del Interior manda una circular a todas las prisiones de España alentando a los presos que están allí y que no están regularizados, que regularicen su situación. ¿Qué interés tiene Pedro Sánchez en que se regularice en nuestro país delincuentes? Es incomprensible que un gobierno responsable tenga interés en que los presos reclusos que están en situación irregular se regularicen", ha planteado este martes la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Se trata de una información que se ha difundido en los últimos días y el Gobierno insiste en que es totalmente falsa. Fuentes del Ejecutivo han asegurado a laSexta que ninguna persona con antecedentes penales o que suponga un riesgo para la Seguridad Nacional va a ser regularizada.

La Policía Nacional será la encargada de valorar y comprobar cada caso, y estudiará el historial de cada solicitante para asegurarse de que no suponen un peligro.

Sobre la circular mencionada por Ester Muñoz, han explicado que Instituciones Penitenciarias ha cumplido con un trámite obligatorio que implica informar a los presos preventivos extranjeros de que el proceso de regularización está en marcha.

El motivo es que entre esos presos preventivos extranjeros hay personas no condenadas y sin antecedentes que podrían solicitar la regularización. Sin embargo, no significa que desde las propias prisiones se lleve a cabo el trámite o se anime a la regularización.

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