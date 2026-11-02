La Fiscalía se querella contra el líder de Vox en el Consell de Mallorca por el uso de coches oficiales: viajó hasta Toledo para recoger una cabra disecada

Los detalles Pedro Bestard habría utilizado un vehículo oficial para hasta 20 viajes privados que no aparecían en su agenda pública.

La Fiscalía de Balears ha presentado una querella contra Pedro Bestard, vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y líder insular de Vox, por presunta malversación en el uso de vehículos públicos para fines privados. Se investigan hasta 20 viajes no registrados en su agenda pública, incluyendo uno a Toledo para recoger una cabra mallorquina disecada. La polémica surgió en mayo de 2026 cuando se reveló que Bestard usaba coches oficiales para desplazamientos personales y actos de partido. Aunque Bestard negó el uso indebido y se realizaron informes internos, no se encontraron irregularidades jurídicas claras. El presidente del Consell, Llorenç Galmés, del PP, se remitió al criterio técnico de los funcionarios.

La Fiscalía de Balears ha presentado una querella contra el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y el líder insular de Vox, Pedro Bestard, por el uso de coches oficiales. Entre los trayectos investigados hay un viaje hasta Toledo para recoger una cabra salvaje mallorquina disecada.

Bestard habría utilizado para ello una furgoneta oficial. En total se investigan hasta 20 viajes que se detectaron y que no aparecían en su agenda pública. Por esto se le denuncia pro presunta malversación en el uso para fines privados de vehículos públicos del departamento de Medio Ambiente, del que es el máximo responsable.

El grupo socialista del Consell de Mallorca denunció ante la Fiscalía el pasado 2 de julio que la utilización privada por parte de Bestard de vehículos propiedad de la institución asignados a su departamento podría ser constitutiva de esos delitos.

Tras estudiar esa denuncia, el ministerio público ha considerado que los hechos deben ser investigados y ha interpuesto una querella para que se asigne a un juzgado de instrucción de Palma.

La polémica sobre el uso de coches del Consell por parte del vicepresidente de Vox, que gobierna la institución en coalición con el PP, estalló en mayo de 2026, cuando el diario 'Última Hora' adelantó que Bestard usaba tanto para desplazamientos estrictamente personales como para asistir a actos de su partido vehículos públicos sin rotular, según ha informado EFE.

Bestard compareció el 7 de mayo en la Comisión de Transparencia del Consell y negó haber hecho un uso particular de los coches. Defendió que todos los desplazamientos estaban ligados a su actividad institucional y justificó que en ocasiones los dejara en su domicilio por razones de practicidad.

El Consell encargó entonces dos informes internos para revisar el caso, mientras la oposición mantuvo la presión política y sostuvo que las explicaciones eran insuficientes, especialmente por la falta de rotulación de los vehículos, su presencia en el domicilio del vicepresidente y los trayectos que no figuraban en la agenda pública.

El 17 de junio, uno de esos informes concluyó que era inapropiado que Bestard tuviera a su disposición exclusiva tres coches del Consell sin identificar, y reveló que el propio conseller ordenó retirar la identificación o no colocarla.

Sin embargo, el análisis no apreció irregularidades jurídicas ni "ninguna relevancia destacable" en las incidencias analizadas, al entender que la falta de una regulación expresa sobre uso y rotulación impedía considerar automáticamente indebidos esos usos. Tras conocerse esas conclusiones, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, del PP, afirmó que no compartía la conducta de Bestard, aunque se remitió al criterio técnico de los funcionarios y descartó actuar al margen de esos informes.

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