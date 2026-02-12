Pilar Eyre dice que las memorias de Urdangarin van ganando "por mucho" a las del emérito y señala las infidelidades que obvia: "Él ya estaba liado con esta señora"

La periodista y escritora ha afirmado en Más Vale Tarde: "Todo esto que dice él de que Cristina ya estaba al tanto, realmente es una mentira pura y dura, francamente".

La periodista y escritora Pilar Eyre ha revelado en Más Vale Tarde que ha estado mirando las listas de los libros más vendidos en Amazon y "a estas alturas el libro de Juan Carlos I el primer día ya estaba puesto el número uno y el libro de Iñaki Urdangarin ni siquiera está entre los 100 más vendidos". "Así que si hay una carrera entre los dos, esta cosa tan de tíos de ver quién puede más y quién vende más, pues de momento va ganando por mucha diferencia Juan Carlos I", ha apuntado.

Sobre si Urdangarin ha callado mucho en sus memorias, que han salido a la venta este jueves, Eyre ha señalado que " como con él hemos pasado del silencio a la trompeta y no para de dar entrevistas, la verdad es que muchas cosas que cuenta en el libro ya las ha ido contando en entrevistas". Tras esto, sin embargo, ha señalado una página que, según ha asegurado, le "ha impresionado muchísimo" y que considera que "ni él mismo se ha dado cuenta del daño que puede hacer con esto a la institución".

"Él explica de una forma muy natural y dice: 'Cuando yo salí de prisión estaba convencido de que la Casa Real, la familia real, me iba a dar las gracias por mi silencio y me iban a agradecer que me hubiera callado tanto y que me hubieran remunerado de alguna manera y que me hubieran conseguido algún trabajo'", ha dicho sobre unas palabras que le han parecido de "una ingratitud tremenda". Con esto, ha agregado, "¿qué está dando a entender?". "¿Que él tenía cómplices para cometer los delitos que cometió dentro de familia real o, simplemente, que él fue el chivo expiatorio de otras muchas cosas que ocurrían en la Casa Real?", ha preguntado.

El libro, ha asegurado, "está atravesado por un victimismo tremendo desde la primera página hasta la última, él se considera una víctima de todas estas conspiraciones de la Casa Real y de todo". Pero Eyre se ha dado cuenta también de que narra cosas "que no son verdad". "Por ejemplo, él omite que cuando estaba con Cristina, cuando empezó a salir con Cristina, él tenía novia desde hacía cuatro años", una mujer que "no sale para nada", en el libro.

"Él está todo el rato diciendo 'nos teníamos que ocultar, nos teníamos que ocultar, teníamos que llevar una relación clandestina'. No era una relación clandestina por la prensa, era para que no se enterara la novia, porque dos días antes de que saliera el comunicado oficial había estado íntimamente con esta novia y esta novia se enteró de que él se iba a casar con otra cuando lo vio en televisión", ha afirmado la periodista.

Sobre si ha simultaneado también a la infanta con Ainhoa Armentia, Eyre ha dicho que Urdangarin pasó de estar en Baqueira con Cristina y todos sus hijos celebrando el fin de año y "él ya estaba liado con esta señora". "Y cuando nosotros lo sacamos, él evidentemente llevaba meses con esta señora", ha asegurado para añadir, justo después: "Y le estaba poniendo los cuernos tan claro como esto a Cristian". Además, ha aseverado que "ella se enteró cuando vio nuestra revista". "Todo esto que dice él de que Cristina ya estaba al tanto, realmente es una mentira pura y dura, francamente", ha sentenciado.

