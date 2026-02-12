Grieta en la coalición de Gobierno por la ley de multirreincidencia: el PSOE habla de criterio político y Sumar lo tacha de "populismo"

¿Qué ha pasado? La medida, incluida por Junts en el acuerdo de Gobierno, ha contado con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV, entre otros, y con el 'no' de todos los grupos de izquierda salvo Esquerra.

El Gobierno de coalición enfrenta una nueva fractura tras la aprobación de la ley de multirreincidencia en el Congreso. Esta medida, respaldada por el PSOE junto a PP, Vox, Junts y PNV, ha generado descontento en Sumar, que votó en contra, calificando la ley de "populismo". Aina Vidal y Enrique Santiago criticaron la medida, considerándola un acercamiento a la derecha y cuestionando su efectividad. Patxi López defendió la decisión como respuesta a las demandas de alcaldes catalanes, mientras que María Jesús Montero negó vínculos con la ultraderecha. Junts, satisfecho con el resultado, mantiene las negociaciones rotas con el Gobierno.

El Gobierno de coalición ha mostrado una grieta. Una nueva grieta. Una ruptura, en este caso escenificada en el Congreso con los votos en contra de Sumar y los votos a favor del PSOE. Con los 'sí' del ala socialista del Ejecutivo junto a los de otros grupos como PP, Junts, PNV e incluso Vox. Todo, por la ley de multirreincidencia, una que ni cuenta ni va a contar con el apoyo de la formación de Yolanda Díaz.

Y es que lo han dejado más que claro. Han mostrado su descontento con un 'no' y con sus reacciones. Con unas como las de Aina Vidal, que ha tildado todo de "populismo". "A los únicos que contenta es a la derecha y a la extrema derecha", ha afirmado sin reconocer si esta medida es o no para acercarse a Junts.

Porque quizá no haya reducido la tensión con el grupo de Puigdemont, pero a Sumar no le ha hecho ninguna gracia. Enrique Santiago, portavoz de IU en el Congreso, ha calificado todo de "delirio comunista" mientras se cuestiona si es un "experimento de la gran coalición".

"Existe una mayoría para endurecer el Código Penal para delincuentes de poca monta", ha insistido Santiago en palabras contra los socialistas recogidas en 'elDiario.es'.

Porque el PSOE ha sacado adelante esta ley de multirreincidencia con el apoyo de los grupos más conservadores del Congreso. Con la derecha. Con la ultraderecha. Con el 'sí' de PP, Vox, Junts y PNV, entre otros. Con el 'no' de todos los grupos de izquierda salvo Esquerra, que se ha abstenido. "No pondremos trabajas como muestra de que hemos escuchado a los alcaldes, pero la realidad no se cambia con el código penal", ha afirmado Pilar Vallugera.

Los socialistas, ante esto, se han defendido. Patxi López ha justificado la decisión poniendo el foco en lo que pedían "muchos alcaldes de Cataluña": "Allí debe ser un problema mucho más incisivo que en otras partes. Con esto lo que hacemos es dar cauce a lo que querían".

En cuanto a María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, ha negado todo vínculo de la ultraderecha con la ley de multirreincidencia y remarca que su aprobación responde al criterio político.

De fondo, Junts. De fondo, una formación que bien puede estar de celebración tras sacar adelante la ley con el apoyo de los grupos de derecha y con el del PSOE. Era una de las exigencias de Puigdemont dentro del acuerdo de Gobierno, acuerdo que rompieron en noviembre ante la inmovilidad de los socialistas.

"Estamos doblemente satisfechos", ha expresado Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, que insiste en que nada va a cambiar en relación con el Gobierno. El bloqueo, por tanto, continúa y las negociaciones siguen rotas.

Carles Puigdemont, en ese sentido, ha acusado al PSOE de desbloquear la medida "una vez que se ha roto el pacto con ellos".

