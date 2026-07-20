Peinado da cinco días a las partes para que presenten nuevos escritos de acusación contra Begoña Gómez tras eliminarse dos delitos que se le imputaban

El contexto La Audiencia de Madrid había avalado que la causa siguiera adelante por los delitos de tráfico de influencias y malversación, pero dejó fuera provisionalmente los de corrupción en los negocios y apropiación indebida.

El juez Juan Carlos Peinado continúa con la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tras la decisión de la Audiencia de Madrid de reducir los delitos imputados de cuatro a dos. Ahora, el magistrado ha otorgado cinco días a las partes para presentar nuevos escritos de acusación. La Audiencia de Madrid ha decidido que Gómez será juzgada por tráfico de influencias y malversación, descartando corrupción en los negocios y apropiación indebida. Se considera que Gómez pudo haber usado su posición para obtener una cátedra universitaria. Las medidas cautelares, como la retirada de su pasaporte, han sido retiradas.

El juez Juan Carlos Peinado no descansa en la causa que instruye contra Begoña Gómez. Después de que la Audiencia de Madrid acotara los delitos por los que juzgar a la mujer del presidente del Gobierno (los redujo de cuatro a dos), el magistrado ha dado ahora cinco días a las partes para que presenten nuevos escritos de acusación contra ella.

Así lo recoge la providencia a la que ha tenido acceso laSexta, donde el juez Peinado ha dado ese plazo de cinco días para que presenten nuevos escritos de acusación en la causa contra Begoña Gómez, así como su asistente, Cristina Álvarez, una vez que la Audiencia de Madrid había modificado la pasada semana el auto de continuación del procedimiento del Tribunal del Jurado eliminando dos de los cuatro delitos que se le atribuían.

En cuanto al otro de los investigados, el empresario Juan Carlos Barrabés, el juez Peinado deduce testimonio de las actuaciones y las remite al registro de los juzgados de Plaza de Castilla, a fin de continuar la investigación en el seno de un nuevo procedimiento.

El pasado jueves, la Audiencia de Madrid ratificó que Begoña Gómez se sentaría en el banquillo, aunque solo por dos de los cuatro delitos que el juez Peinado le atribuía. Cinco jueces de la Audiencia de Madrid decidieron que sea juzgada por tráfico de influencias y malversación. En cambio, descartaron la corrupción en los negocios y la apropiación indebida.

El tribunal provincial consideró que existen indicios de que se aprovechó de su posición para conseguir la cátedra universitaria en la Complutense. "(...) la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno", señala el auto de la pasada semana. Eso sí, retiraron las medidas cautelares contra ella como la retirada de su pasaporte.

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