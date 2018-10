Pedro Sánchez pide al Govern catalán que la quiebra de la legalidad "quede en el pasado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su confianza en que "de una vez por todas, el diálogo y la legalidad" se abran camino en Cataluña y "la unilateralidad y la quiebra de la legalidad quede en el pasado". Sánchez ha hecho esta reflexión ante la crisis que se ha hecho patente entre ERC y JxCAT en el Parlamento de Cataluña a la hora de votar una propuesta de la CUP a favor del derecho a la autodeterminación, que ha sido rechazada al no tener mayoría.

"Más allá de los hechos puntuales que puedan ocurrir en el Parlament, la posición del Gobierno es bien conocida y es que de una vez por todas, el diálogo y la legalidad se materialice en Cataluña y se abran camino y todo lo que tenga que ver con la unilateralidad y la quiebra de la legalidad, quede en el pasado", ha afirmado el jefe del Gobierno.

Éste es "el propósito y el deseo por el que trabaja este Gobierno", ha añadido Sánchez en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa junto con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Al no contarse los cuatro votos de los diputados Carles Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, la propuesta sobre el derecho a la autodeterminación de Cataluña no ha salido adelante, a pesar de que JXCat, ERC y CUP han votado a favor del texto.

En condiciones normales, se habría aprobado la resolución, ya que los independentistas sumarían 70 diputados, por encima de la mayoría absoluta en el Parlament (68). El presidente del Gobierno no hablaba en público sobre la situación política en Cataluña desde el pasado 27 de septiembre cuando intervino en un foro periodístico en Nueva York.

No obstante, el pasado día 2 respondió en su cuenta de Twitter al últimátum lanzado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien le advirtió de que dejaría caer el Gobierno si no presentaba una propuesta de referéndum en un mes "No hay que esperar a noviembre. Autogobierno y convivencia. No independencia. No aceptamos ultimátums. Entre la quiebra de la legalidad y el 155 perpetuo, el Gobierno mantiene la determinación de continuar con el diálogo y la ley", le contestó Sánchez en la red social.

Sánchez también ha argumentado que no está dispuesto a comparecer en el Senado para dar explicaciones exclusivamente sobre su tesis doctoral porque él quiere "prestigiar" la Cámara Alta y dotarle de un "debate necesario territorial" sobre el estado de las autonomías.

El presidente ha asegurado que el Debate sobre el Estado de las Autonomías que ha propuesto celebrar en el primer trimestre de 2019, tras 13 años de retraso, es "infinitamente de mayor interés para la ciudadanía" que un monográfico sobre su tesis doctoral, a pesar de que hace unas semanas se mostró dispuesto a atender la petición de comparecencia del PP.