Ahora

Naufragio

Arrestados los dos capitanes de los barcos que colisionaron en Mauritania

El contexto Este viernes, dos embarcaciones chocaron en Mauritania en una colisión en la que tuvieron que ser rescatados 21 tripulantes y se sigue buscando a cinco desaparecidos.

Detenidos los dos capitanes de los barcos que colisionaron en Mauritania
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los capitanes de los pesqueros 'Tafra 3' y 'Right Whale' que colisionaron este viernes en aguas de Mauritania han sido arrestados por las autoridades de Mauritania este domingo en el marco de una investigación judicial.

Este viernes, el pesquero 'Right Whale' de 105 metros de eslora y bandera de Gambia, colisionó con un pesquero de capital gallego-mauritano, el 'Tafra 3' con pabellón de Mauritania y que se hundió rápidamente debido a una brecha en el costado de estribor del barcp

A bordo del 'Tafra 3', construido en 2001, iban 26 personas, tres de ellas españolas. Fueron rescatadas 21 por otras embarcaciones que se encontraban en la zona, pero cinco personas (todas de origen mauritano) están en paradero desconocido.

Según el Gobierno magrebí, ambos capitanes han sido detenidos este domingo y próximamente se iniciará una investigación técnica para determinar las causas del incidente. Además, paralizarán la búsqueda de los cinco desaparecidos.

Eso sí, los pesqueros gallegos sí continuarán buscando a las personas en paradero desconocido.

Las 6 de laSexta

  1. Empujones, cargas policiales y un grito por Gaza: las protestas palestinas ponen fin a la última etapa de La Vuelta
  2. Un corredor que conecta Bielorrusia con Kaliningrado, el 'Talón de Aquiles' de Europa ante la amenaza rusa
  3. PP y PSOE, entre pullas: Feijóo promete no "abandonar a los españoles" ante un Sánchez que le acusa de alienarse con Vox
  4. El asesinato de Kirk une a la derecha y la extrema derecha con un solo objetivo: demonizar a la izquierda
  5. Caos en la T4 de Barajas por la huelga de trabajadores de los controles de seguridad: pasajeros denuncian que están perdiendo sus vuelos
  6. Hallado un muerto entre los escombros tras la explosión en un bar de Vallecas