Arrestados los dos capitanes de los barcos que colisionaron en Mauritania

El contexto Este viernes, dos embarcaciones chocaron en Mauritania en una colisión en la que tuvieron que ser rescatados 21 tripulantes y se sigue buscando a cinco desaparecidos.

Los capitanes de los pesqueros 'Tafra 3' y 'Right Whale', que chocaron el viernes en aguas de Mauritania, fueron arrestados el domingo por las autoridades mauritanas en el marco de una investigación judicial. El 'Right Whale', de bandera gambiana, colisionó con el 'Tafra 3', de capital gallego-mauritano, que se hundió rápidamente. A bordo del 'Tafra 3' había 26 personas, de las cuales 21 fueron rescatadas, mientras que cinco, todas mauritanas, siguen desaparecidas. El Gobierno magrebí ha detenido a los capitanes y paralizará la búsqueda oficial, aunque los pesqueros gallegos continuarán con la búsqueda de los desaparecidos.

Este viernes, el pesquero 'Right Whale' de 105 metros de eslora y bandera de Gambia, colisionó con un pesquero de capital gallego-mauritano, el 'Tafra 3' con pabellón de Mauritania y que se hundió rápidamente debido a una brecha en el costado de estribor del barcp

A bordo del 'Tafra 3', construido en 2001, iban 26 personas, tres de ellas españolas. Fueron rescatadas 21 por otras embarcaciones que se encontraban en la zona, pero cinco personas (todas de origen mauritano) están en paradero desconocido.

Según el Gobierno magrebí, ambos capitanes han sido detenidos este domingo y próximamente se iniciará una investigación técnica para determinar las causas del incidente. Además, paralizarán la búsqueda de los cinco desaparecidos.

Eso sí, los pesqueros gallegos sí continuarán buscando a las personas en paradero desconocido.