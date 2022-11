Pedro Sánchez ha clausurado este domingo la Internacional Socialista tras haber sido elegido como el nuevo presidente del organismo, un acto en el que ha estado respaldado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En el acto, Sánchez ha calificado el feminismo como "la gran revolución de nuestro tiempo", reforzando el papel de la Internacional Socialista como "un motor de fuerza a la hora de impulsar este proceso trascendental". Para Sánchez, el socialismo pasa por "no aceptar la dictadura del azar" y por "creer en el valor de la política para combatir la injusticia social".

Sánchez ha recalcado que la lucha feminista "también es de los hombres" y que "el apoyo y el aplauso no son suficientes": "Es la hora de que los hombres empecemos a derribar nuestros privilegios, que las mujeres y los hombres actúen en igualdad de condiciones reales".

"Acabamos de aprobar unos nuevos presupuestos sociales y nuevos impuestos a las grandes corporaciones. Justicia social y justicia fiscal. La derecha y la ultraderecha se opusieron, pero frente a su ruido, insultos y bloqueos, avanzamos", defiende Sánchez.

Zapatero ha incidido en que la Internacional Socialista debe ser "la organización política más feminista del mundo": "Cuantos más insultos, más cultura. Cuanto más machismo, más feminismo". Para Zapatero, el odio "necesita" ser combatido con "paciencia y cultura", apostando por "regalar un poema" a la extrema derecha "reaccionaria e intolerante".

"Los hombres no podemos olvidar que, cuando hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres, no estamos hablando de algo que se les da o les concede. La igualdad de las mujeres no se les concede ni otorga: les pertenece", ha defendido Zapatero.