Indignación en Francia tras filtrarse conversaciones racistas y machistas de un jefe de Policía: "A los 'rojos' les tengo menos respeto que a los moros"

Los detalles El protagonista de las grabaciones es un policía que está afiliado al partido ultra de Marine Le Pen.

Un jefe de la Policía de Carcassonne, en Francia, ha sido suspendido tras la difusión de una grabación accidental de su cámara corporal que captó conversaciones plagadas de insultos racistas, homófobos y misóginos. Durante seis horas, se escucharon comentarios ofensivos hacia "rojos", "moros" y "maricones", revelando una ideología de extrema derecha. El agente, afiliado al partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, expresó desprecio hacia las personas de izquierdas y propuso un "pequeño golpe de Estado" como solución. La Fiscalía de Carcassonne ha ordenado la suspensión de él y sus compañeros involucrados en el escándalo.

Durante seis horas, la cámara corporal de un jefe de la Policía de Cacassonne, en Francia, grabó unas conversaciones repletas de insultos y comentarios ofensivos sobre "rojos", "moros" o "maricones". Se trató de una grabación accidental que, al filtrarse, ha causado una gran indignación en Francia. Luego se ha descubierto que el protagonista es un afiliado al partido ultra de Marine Le Pen.

"Los extranjeros, los perroflautas, los 'moritos', si algo no les gusta, se liquidan entre ellos". Esta es la mentalidad del jefe de los agentes del orden, que se dedica a sembrar odio, con un grupo al que tiene especialmente en la diana.

"Conducen rápido estos moros", dice en un momento. "Es un moro, lo huelo desde aquí, apesta a kebab", afirma en otra ocasión. Sus compañeros de la Policía Municipal de Carcassonne lo jalean a carcajadas. "Mi jefe es un racista", comenta uno entre risas.

Por supuesto, el agente tiene una orientación política de extrema derecha, hasta el punto de que es afiliado del partido de Le Pen, Agrupación Nacional. Reconoce abiertamente su desprecio hacia las personas de izquierdas. "A los 'rojos', sabes que les tengo menos respeto que a los moros", sostiene.

Aunque sus opiniones son principalmente racistas, también tiene espacio para insultar a las mujeres o criticar a la esposa del presidente Emmanuel Macron, sumándose al bulo tránsfobo.

"Solo hay cabronas. (...) Tenemos a un presidente que se mete la polla de su (esposa) trans por el culo e intenta ocultarlo al mundo entero", lanza.

Y no duda en proponer una 'solución' para acabar con todo esto: un "pequeño golpe de Estado". "Haría falta una pequeña dictadura en Francia", defiende. Un escándalo nacional por el que ya ha sido apartado del puesto.

La Fiscalía de Carcassonne ha ordenado suspenderle a él y al resto de policías grabados haciendo esta clase de comentarios.

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