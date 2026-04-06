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Prevista este lunes

Paqui Muñoz, la mujer de Santos Cerdán, alega por segunda ocasión motivos de salud para no comparecer en la comisión del caso Koldo en el Senado

Los detalles Muñoz a presentado informes médicos actualizados del servicio público de salud que acreditaban una agravación de su patología previa.

Santos Cerdán, en una imagen de archivo en el SenadoSantos Cerdán, en una imagen de archivo en el SenadoAgencia EFE
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Francisca 'Paqui' Muñoz, esposa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha presentado este lunes unos informes médicos que justifican su ausencia, por segunda ocasión, en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo.

Según han confirmado fuentes de la defensa de Cerdán, Muñoz ha aportado un informe médico que le impide acudir a la comparecencia que tenía prevista este lunes en la comisión de investigación. Algo que también hizo el pasado mes de diciembre, donde también aportó documentación médica que desaconsejaba su comparecencia ante la Cámara Alta.

En esta ocasión, la esposa de Santos Cerdán ha presentado informes médicos actualizados del servicio público de salud que acreditaban una agravación de su patología previa, incluyendo uno de su asistencia a urgencias del pasado sábado en el que el médico que le examinó también desaconsejaba su asistencia este lunes por la tarde al Senado.

Por lo tanto, la Comisión, a la vista del informe médico, ha decidido suspender su comparecencia.

Por su parte, el PP, a través de su vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha señalado en rueda de prensa en Génova que su partido seguirá insistiendo para que vaya a comparecer y a dar las explicaciones oportunas. "Estamos viendo como todo el entorno de (Pedro) Sánchez tiene problemas con casos de corrupción y no quiere dar explicaciones", ha añadido antes de asegurar que su partido va a seguir exigiéndolas porque los españoles se merecen conocer la verdad.

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