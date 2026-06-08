El papa León XIV, en el Congreso: "La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente al adversario"

Los detalles En un histórico discurso en el Congreso, el papa León XIV ha llamado a la altura política y a aplicar el diálogo frente a las diferencias. "En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz", ha clamado el pontífice.

En un histórico discurso ante el Congreso de los Diputados, el papa León XIV instó a los políticos a desarmar el lenguaje y evitar la descalificación del adversario, enfatizando que la convivencia madura puede convertir el conflicto en un camino hacia la paz. Subrayó la importancia del lenguaje, afirmando que las palabras pueden abrir o cerrar caminos y que quienes ejercen responsabilidades públicas deben custodiar la palabra. León XIV también destacó la paz como una aspiración política y exigencia moral, criticando el rearme como respuesta a las crisis y abogando por la diplomacia y el respeto al derecho internacional. Defendió la vida humana desde la concepción hasta el ocaso natural y pidió protección para los migrantes, enfatizando la necesidad de una respuesta solidaria y coordinada. Además, criticó la discriminación por origen, religión o condición social, y abogó por una política que ponga la vida de los pueblos por encima de los intereses bélicos.

Histórico discruso del papa León XIV en el Congreso de los Diputados, Antes un hemiciclo lleno, el pontífice ha advertido de que "la pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario", al tiempo que ha apelado a quienes ejercen una responsabilidad pública a "desarmar el lenguaje".

En su discurso ante las Cortes Generales, el primero de un papa ante el Congreso, ha afirmado que "en una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz, cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos".

Ante los parlamentarios españoles, ha hablado de la importancia del lenguaje porque, según ha subrayado, "las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos; pueden iluminar la realidad o deformarla hasta hacer imposible el encuentro". "Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen, por eso, una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje", ha añadido el pontífice. "La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación", ha concluido.

El papa ha dado un denso discurso ante los representantes políticos españoles, en el que ha tocado temas tan diversos como la convivencia social, la migración, el aborto, la familia, la polarización o los conflictos internacionales entre otros.

La importancia de la Memoria Histórica, según León XIV

León XIV ha afirmado que la paz es una "aspiración política" y una "exigencia moral" que incluye respetar a quien piensa distinto, instituciones al servicio del encuentro "y una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación". Así, el pontífice ha hecho un alegato por la paz en un mundo que "atraviesa una profunda crisis espiritual y cultural" y "que se manifiesta en múltiples formas de violencia, polarización y desconfianza recíproca".

En este contexto, ha señalado, "la paz se presenta como una aspiración política y, más aún, como una verdadera exigencia moral". Y ha añadido que dicha paz "reclama una palabra pública que respete a quien piensa distinto, instituciones puestas al servicio del encuentro, una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación y una vida social capaz de sostener la amistad cívica y el respeto mutuo en medio de la discrepancia".

Crítica a que en Europa se abogue por el rearme como respuesta a las crisis

El papa ha criticado que en diversos lugares del mundo, y también en Europa, se vuelva a presentar el rearme como respuesta "a la fragilidad del escenario internacional" en su discurso en el Congreso de los Diputados. Además, ha aseverado que "en el plano internacional, la paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los Estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional".

"Toda guerra constituye, en última instancia, una dolorosa derrota de la capacidad de negociar y también de aquella conciencia común de la humanidad que reconoce vínculos de justicia entre las naciones. Las armas pueden imponer un silencio temporal; pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera", ha lamentado.

Tras criticar el rearme, ha considerado que la verdadera seguridad "nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra". Y ha introducido también la necesidad de "una vigilancia ética y rigurosa" en el "desarrollo de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en el ámbito militar" para que "las decisiones sobre la vida y la muerte nunca sean descargadas sobre automatismos ni sustraídas a la responsabilidad moral de la persona humana".

Un discurso provida y en contra del aborto

En otro punto de su discurso, el papa ha defendido la vida humana. "Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona. Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta, sobre todo, en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesas mayor fragilidad", ha comentado el papa León XIV, que se ha preguntado si se puede llamar "plenamente justa" a una comunidad que "deja en la sombra al niño aún no nacido".

El papa pide "protección, acogida y oportunidades reales de integración" para los migrantes

El papa también ha tenido un espacio en su intervención en el Congreso para hablar del "trágico drama migratorio" y para pedir una respuesta "que mire a las personas" y que sea "coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran".

Unas palabras que llegan después de la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y dirigida a más de medio millón de extranjeros. "Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos", ha advertido el pontífice.

Tras reconocer que "ninguna nación puede afrontar por sí sola un desafío de esta magnitud", León XIV ha afirmado que "cuando la respuesta institucional se hace cercana, justa y coordinada, las fronteras dejan de ser lugares de abandono y pueden convertirse en espacios de protección responsable de la dignidad humana".

León XIV, que se ha convertido en el primer papa en hablar en el Congreso de los Diputados, ha destacado la necesidad de "una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos". El pontífice, que también visitará Canarias para afrontar el tema de la crisis migratoria, ha dicho que "es necesario fortalecer la prevención, el rescate y la asistencia a las víctimas, especialmente en el marco de una cooperación regional y multilateral".

Y consideró que "ninguna nación puede afrontar por sí sola un desafío de esta magnitud. Por ello, es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran".

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