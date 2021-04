El Ayuntamiento de Pamplona ha anunciado la suspensión de los Sanfermines 2021, de manera que la capital navarra no celebrará sus fiestas por segundo año consecutivo a causa de la pandemia. "Unas fiestas como los Sanfermines no se organizan de un día para otro. Todos teníamos claro cuál tenía que ser la decisión final", ha señalado el alcalde en rueda de prensa.

La decisión se enmarca dentro de la estrategia planteada por las instituciones de la comunidad foral, que recogen la "no conveniencia de celebrar fiestas patronales en Navarra" de momento. El motivo es sencillo: con los últimos datos epidemiológicos, Navarra es una de las comunidades com más incidencia acumulada de casos COVID-19. Sus números se sitúan sólo por detrás de los de Ceuta y Melilla a nivel nacional: a este lunes, existen 361 casos en el territorio, con 199 personas hospitalizadas y 39 de ellas en la UCI.

"Muy a nuestro pesar, me veo obligado a suspender las fiestas de San Fermín de 2021. Pero que no puedan celebrarse no significa que en Pamplona no vaya a haber actividad durante el verano. Culturales, deportivas, de ocio...", ha comentado el regidor de la ciudad, Enrique Maya. "En 2022 vamos a vivir tres Sanfermines a la vez".

Así, Maya ha intentado llamar al ánimo. "Estoy convencido de que en 2022 lo podremos vivir. Cuando pase esta pandemia, volveremos a disfrutar de Sanfermines, con el pañuelo al cuello".