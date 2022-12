A Emiliano Garcia-Page no le gusta nada la reforma del delito de malversación. Y así lo ha expresado en rueda de prensa ante los medios. Asegura que "no es tolerable" y ha pedido al PSOE y a ERC que "no nos tomen por tontos": "Soy muy contrario a lo pactado". El presidente de Castilla-La Mancha, sin pelos en la lengua, se ha mostrado tremendamente crítico con esta modificación del Código Penal.

"No es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena. Me molestaría que nos tomen por tontos", ha señalado Page, al tiempo que ha reconocido que es algo "que le duele como español y como militante". El socialista apunta así que "un Código Penal no se reforma sin atender a ningún informe jurídico ni para hacer un traje a medida".

"No es progresista y desde luego no es nada útil. No tiene defensa posible", ha añadido en un tono rotundo que ha mantenido durante toda su intervención. "Veo que un Código Penal se pacta en dos charlas de café y vulnera literalmente mis cinco años en la carrera de Derecho", ha recalcado.

Para García-Page "coger dinero público y desviarlo para un uso manifiestamente ilegal es pura corrupción y de la más grande", y defiende que "no todo el lucro tiene que ser económico".

Considera que esta reforma no ayudará "para nada" a resolver el conflicto en Cataluña y apunta que "quien es independentista lo es por definición, y tienen derecho a serlo aceptando la Constitución". "Esto no disuade a los independentistas. Es un problema pensar que lo que hagamos hoy no tendrá consecuencias en el día de mañana", ha añadido el socialista sin ocultar su malestar.

Además, el presidente de Castilla-La Mancha no descarta un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma realizada y afirma que, llegado el momento, presentaría un recurso contra el referéndum. Lo cierto, en este punto, es que el ministro de la Presidencia ha señalado este martes que celebrar un referéndum sería "contrario a la Constitución", además de conllevar a la "cronificación del conflicto".

Minutos después, laSexta ha preguntado a Patxi López sobre las duras palabras de Page. López no ha querido responder y ha insistido en que "el delito está tipificado". "Yo he dicho mi posición y Page dice la suya. ¿Crees que son coincidentes? No, pues ya está. No coincidimos", ha añadido el portavoz socialista en el Congreso.